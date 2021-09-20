Станом на ранок 20 вересня у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги перебуває 306 хворих на коронавірус. Тож мерія наголошує, щоб містяни носили маски у громадських місцях та активно вакцинувались.

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За словами Садового, ситуація з коронавірусом однозначно зміниться. У лікарні швидкої допомоги наразі перебувають 306 хворих на COVID-19. 19 вересня до медзакладу потрапили 35 людей, а виписали лише 5.

Тобто, маємо за добу +30 людей. Така динаміка є кожного дня. Тому маска має бути обов'язкова, якщо ви є у публічному місці чи заходите у громадський транспорт. Масові зустрічі треба скасовувати, бо це – загроза життю,

– зауважив міський голова.

За його словами, у боротьбі з коронавірусом також є дуже важливою вакцинація. Наразі вона триває досить активно.

"Мені приємно, що у багатьох медичних установах Львова вже дійшли до 80% провакцинованих медичних працівників. Сьогодні школи активно ввійшли у цей процес", – додав мер.

Садовий зауважив, що наразі у львівських школах учні навчаються очно. На думку мера, так буде до кінця вересня. Однак, що буде у жовтні, наразі невідомо

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За словами міського голови, головне, аби уряд не забороняв людям гуляти у парках, як це було у травні. Тоді, на думку Садового, все буде добре.

"Це треба відчувати з точки зору здорового глузду, треба бути реалістом", – зауважив мер.

Садовий додав, що карантинні обмеження, які були у Німеччині, Голландії та Україні, – кардинально різні речі. В Європі було усе дуже жорстко, а у нас – плавно, хоч інколи люди й нарікали. У результаті всі країни отримали той самий відсоток захворюваності.

"Треба бути мудрими: гуляти в парках – ок, займатись спортом – ок, перебувати у закритому просторі без маски – не можна, у громадський транспорт – тільки у масці. Має перемагати здоровий глузд", – зазначив мер.

Міський голова зауважив, що вакцинація не може відбутись одномоментно для всіх, адже має минути процес дозрівання, тож це треба враховувати. За словами Садового, інколи уряд приймає рішення, щоб спонукати щепитись.

"Школи працюють, діти ходять на навчання, думаю, так і буде надалі. Кількість вакцинованих людей, яка буде зростати, дасть можливість гарантії тому, що діти будуть ходити у школу", – додав міський голова.

У Львові минулого тижня провели експеримент – без попередження протестували усіх вчителів одної зі шкіл і учнів одного із класів. За словами Садового, він був здивований, адже жодного хворого не виявили. Мер підсумував, що це показує рівень свідомості – якщо людина себе погано почуває, то вона залишається вдома.

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