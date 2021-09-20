Про можливу дату посилення в Україні карантинних обмежень йшлося на селекторній нараді під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Зверніть увагу Уряд продовжив адаптивний карантин до кінця 2021 року
Жовта зона по всій Україні
Учасники наради обговорили проведення наступного засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Під час нього розглянуть питання впровадження жовтого рівня епідемічної небезпеки по всій території країни з 00:00 22 вересня.
Шмигаль наголосив, що водночас запрацюють нові правила адаптивного карантину, які послаблюють обмеження для тих закладів господарювання та освіти, в яких є достатньо щепленого персоналу.
Карантинні обмеження у жовтій зоні
- заборонені масові заходи за участю понад однієї особи на 4 квадратних метри площі території або наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;
- не більше 4 людей за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
- кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;
- спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів площі.
Згідно з новими карантинними нормами, які уряд ухвалив 13 вересня, люди, які мають щеплення отримають "бонуси".
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Продовження карантину
- Кабмін 20 вересня ухвалив рішення продовжити адаптивний карантин. Він діятиме до 31 грудня 2021 року.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що поточна епідемічна ситуація контрольована. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя та здоров'я – щепитися від коронавірусу.