Про можливу дату посилення в Україні карантинних обмежень йшлося на селекторній нараді під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Зверніть увагу Уряд продовжив адаптивний карантин до кінця 2021 року

Жовта зона по всій Україні

Учасники наради обговорили проведення наступного засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Під час нього розглянуть питання впровадження жовтого рівня епідемічної небезпеки по всій території країни з 00:00 22 вересня.

Шмигаль наголосив, що водночас запрацюють нові правила адаптивного карантину, які послаблюють обмеження для тих закладів господарювання та освіти, в яких є достатньо щепленого персоналу.

Карантинні обмеження у жовтій зоні

заборонені масові заходи за участю понад однієї особи на 4 квадратних метри площі території або наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;

не більше 4 людей за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів площі.

Згідно з новими карантинними нормами, які уряд ухвалив 13 вересня, люди, які мають щеплення отримають "бонуси".

Винятки! Обмеження не застосовуватимуться у випадку наявності у понад 80% персоналу та 100% відвідувачів закладів чи заходів, крім людей, які не досягли 18 років, жовтих (передбачає наявність першого щеплення) або зелених (дві вакцинації) COVID-сертифікатів. Крім того, прийматимуть результати ПЛР- чи експрес-тестування, але це не стосується закладів освіти.

Дізнайтеся більше Не лише сертифікат про вакцинацію: уряд спростив вимоги жовтої зони

Продовження карантину