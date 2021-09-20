О возможной дате усиления в Украине карантинных ограничений шла речь на селекторном совещании под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Желтая зона по всей Украине

Участники совещания обсудили проведение следующего заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Во время него рассмотрят вопрос введения желтого уровня эпидемической опасности по всей территории страны с 00:00 22 сентября.

Шмыгаль отметил, что одновременно заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех учреждений хозяйствования и образования, в которых есть достаточно привитого персонала.

Карантинные ограничения в желтой зоне

запрещены массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метра площади территории или наполненности залов свыше две трети мест в каждом зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров площади.

Согласно новым карантинным нормам, которые правительство приняло 13 сентября, люди, имеющие прививки получат "бонусы".

Исключения! Ограничения не будут применяться в случае наличия у более 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий, кроме людей, которые не достигли 18 лет, желтых (предусматривает наличие первой прививки) или зеленых (две вакцинации) COVID-сертификатов. Кроме того, будут принимать результаты ПЦР- или экспресс-тестирования, но это не касается учебных заведений.

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Продление карантина