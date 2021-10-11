На Львівщині п'яні патрульні ледь не переїхали перехожих: відео з місця події

П'яні самбірські патрульні мало не збили перехожих на службовому авто. За словами очевидців, поліцейські ледь могли говорити.

Очевидці заблокували автівку патрульних та викликали поліцію. Про цей інцидент стало відомо з відео, яке оприлюднили у мережі.

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П'яні поліцейські ледь не збили перехожих

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як люди обступили автомобіль патрульних. Чоловік, який знімав ролик розповів, що поліцейські були п'яними й ледь не збили перехожих.

Двоє поліцейських у стані алкогольного сп'яніння ледь не переїхали перехожих. Телефонували на гарячу лінію 102, чекаємо відповіді. Їдуть і не можуть ніяк заїхати,

– зазначив очевидець.

Чоловік додав, що патрульний, який сидів на пасажирському сидінні, ледь міг говорити. Водій також був п'яним.

"Самбірський відділ поліції, напевно. Номери 1309. Один поліцейський взагалі неадекватний", – зауважив очевидець.

У поліції Львівщини в коментарі 24 каналу розповіли, що вони наразі намагаються з'ясувати, коли саме відбувся цей інцидент і які правоохоронці перебували в авто. Додаткову інформацію обіцяють повідомити після перевірки.

Перехожі заблокували авто п'яних патрульних: відео