У Кремлі істерика через декомунізацію меморіалу Другої світової у Львові: Росія направила ноту
Джерело:пресслужба МЗС Росії
Львівська влада ухвалила рішення про демонтування радянської зірки на "Марсовому полі". Однак Кремль така ініціатива неабияк обурила і російське МЗС вже надіслало ноту протесту Україні.
На думку Росії, яку, до слова, ніхто не питав, Україна порушує міжнародні зобов'язання та норми щодо захисту та збереження військових меморіалів.
До теми У Львові демонтують радянську зірку з "Марсового поля": мерія готує рішення
У Кремлі б'ють на сполох
Російське МЗС закликало керівництво України відмовитися від "фальсифікації історії та спроб позбавити українських громадян перемоги у великій вітчизняній війні".
У Кремлі також заявили, що засуджують "взятий українською владою курс на демонтаж пам'ятників радянським солдатам і самої пам'яті про їхній подвиг у боротьбі з фашизмом".
Що відомо про демонтаж радянської зірки
П'ятикутну зірку із серпом і молотом на радянському військовому меморіалі "Марсове поле" встановили у 70-х роках минулого століття.Цікаво! "Марсове поле" – це військовий меморіал у Львові, що розміщений біля Личаківського цвинтаря зі сторони вулиці Мечникова.
Раніше громадська організація "Суспільство майбутнього Львів" звернулася до управління історичного середовища Львівської міськради з проханням демонтувати радянський орден. Аби не порушувати українське законодавство, у мерії звернулись до державних інститутів, щоб визначити, чи підпадає орден на "Марсовому полі" під закон про декомунізацію.