У Кремлі істерика через декомунізацію меморіалу Другої світової у Львові: Росія направила ноту

Львівська влада ухвалила рішення про демонтування радянської зірки на "Марсовому полі". Однак Кремль така ініціатива неабияк обурила і російське МЗС вже надіслало ноту протесту Україні.

На думку Росії, яку, до слова, ніхто не питав, Україна порушує міжнародні зобов'язання та норми щодо захисту та збереження військових меморіалів.

До теми У Львові демонтують радянську зірку з "Марсового поля": мерія готує рішення

У Кремлі б'ють на сполох

Російське МЗС закликало керівництво України відмовитися від "фальсифікації історії та спроб позбавити українських громадян перемоги у великій вітчизняній війні".

У Кремлі також заявили, що засуджують "взятий українською владою курс на демонтаж пам'ятників радянським солдатам і самої пам'яті про їхній подвиг у боротьбі з фашизмом".

Що відомо про демонтаж радянської зірки

П'ятикутну зірку із серпом і молотом на радянському військовому меморіалі "Марсове поле" встановили у 70-х роках минулого століття.

"Марсове поле" – це військовий меморіал у Львові, що розміщений біля Личаківського цвинтаря зі сторони вулиці Мечникова.

Раніше громадська організація "Суспільство майбутнього Львів" звернулася до управління історичного середовища Львівської міськради з проханням демонтувати радянський орден. Аби не порушувати українське законодавство, у мерії звернулись до державних інститутів, щоб визначити, чи підпадає орден на "Марсовому полі" під закон про декомунізацію.

Виявилось, що це питання можуть вирішувати на місцевому рівні. Тож, радянську зірку вирішили таки демонтувати.