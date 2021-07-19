Наразі невідомо, коли саме демонтують орден. Перед початком робіт їх повинен погодити виконавчий комітет.
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На "Марсовому полі" планують демонтувати радянську зірку
Громадська організація "Суспільство майбутнього Львів" звернулася до управління історичного середовища ЛМР з проханням демонтувати радянську зірку на військовому меморіалі "Марсове поле". 19 липня ГО отримала відповідь на свій запит. Там мовилось, що міськрада звернулась до державних інститутів, щоб визначити, чи підпадає цей орден під закон "Про декомунізацію".
Виявилось, що таке питання можна вирішити на місцевому рівні. Тож наразі управління історичного середовища та ЛКП "Музей Личаківський цвинтар" готують проєкт рішення виконкому про демонтаж радянської зірки з "Марсового поля".
У пресслужбі ЛМР підтвердили інформацію про наміри мерії демонтувати орден. Однак терміни реалізації цього задуму наразі невідомі.
Відповідь управління історичного середовища ЛМР / Фото "Суспільство майбутнього Львів"
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Коротко про "Марсове поле у Львові
- "Марсове поле" – це військовий меморіал у Львові, що розміщений біля Личаківського цвинтаря зі сторони вулиці Мечникова.
- Раніше ту була частина австрійського військового цвинтаря полеглих у Першій світовій війні. Там налічувалось майже 5 тисяч окремих та спільних могил.
- У 1946 – 1947 роках цей цвинтар знищили, попередньо ексгумувавши тіла. На його місці створили кладовище радянських солдатів.
- Також тут лежали тіла військових НКВС, котрі загинули у боях з УПА після закінчення Другої світової війни.
- За офіційними даними, там поховано майже 3,5 тисячі людей. Однак, на думку істориків, їхня кількість значно менша.
- На території меморіалу встановили металевий орден з надписом "Отечественная война". У Львові раніше були випадки пошкодження цього ордену.