По мнению России, которую, к слову, никто не спрашивал, Украина нарушает международные обязательства и нормы по защите и сохранению военных мемориалов.

К теме Во Львове демонтируют советскую звезду с "Марсова поля": мэрия готовит решение

В Кремле бьют тревогу

Российский МИД призвал руководство Украины отказаться от "фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан победы в великой отечественной войне".

В Кремле также заявили, что осуждают "взятый властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом".

Что известно о демонтаже советской звезды

Пятиконечную звезду с серпом и молотом на советском военном мемориале "Марсово поле" установили в 70-х годах прошлого века.

Интересно! "Марсово поле" – это военный мемориал во Львове, который расположен возле Лычаковского кладбища со стороны улицы Мечникова.

Ранее общественная организация "Суспільство майбутнього Львів" обратилась к управлению исторической среды Львовского горсовета с просьбой демонтировать советский орден. Чтобы не нарушать украинское законодательство, в мэрии обратились к государственным институтам, чтобы определить, подпадает ли орден на "Марсовом поле" под закон о декоммунизации.

Оказалось, что этот вопрос могут решать на местном уровне. Поэтому, советскую звезду решили таки демонтировать.