Справа ринку "Добробут": суд скасував акт на право власності
- Суд скасував акт на постійне користування та право власності на ринок "Добробут", а слідчі дії тривають з підозрою реєстратору.
- Львівська міська рада планує облаштувати на місці ринку сквер, проєкт якого переміг на архітектурному конкурсі, але реалізація залежить від рішення апеляційного суду.
Львівська мерія розповіла, як просувається справа колишнього ринку "Добробут" у центрі міста. В суді скасували акт на постійне користування об'єктом нерухомості та право власності на нього.
Про це повідомили у Львівській міській раді. І додали, що через справу місто зазнало пів мільярда збитків.
Що вирішив суд щодо ринку "Добробут"?
Слідчі дії ще тривають, але вже є попереднє рішення. Зокрема, оголошена підозра реєстратору, який проводив реєстраційні дії з об'єктом нерухомого майна.
Пізніше вирішать, чи буде скасована державна реєстрація права власності на постійне користування і права власності на об'єкти нерухомого майна.
Який вигляд має зараз територія колишнього ринку / Фото з сайту ЛМР
Зараз справа перебуває у Західному апеляційному господарському суді, який вирішить, чи можна буде реалізовувати місту запропонований архітекторами проєкт.
Нагадаємо, місто хоче облаштувати сквер на місці колишнього ринку "Добробут". На Всеукраїнському архітектурному конкурсі показали, який вигляд може мати новий зелений громадський простір у центрі міста.
Довідка. На конкурс подали 8 проєктів, перемогла команда Urbanideas під керівництвом Ольги Криворучко, яка вже працювала над громадськими просторами міста. Архітекторка пояснила: хотіли створити максимальну пішохідну зону та зберегти пам'ять локації. Для цього знайшли місця розташування синагог, які були тут раніше (синагога Хасидим Шуль, школа Бет га-Мідраш, передміська синагога), та промаркували їх. Також будуть дощові садки.
Як може виглядати сквер на місці колишнього ринку "Добробут" / Фото з сайту ЛМР
Щодо збитків для міста Святослав Кіндратів, заступник директора юридичного департаменту Львівської міської ради, пояснив: місто не раз зверталося до правоохоронних органів, і це не перший судовий процес, який ініціювала Львівська міська рада.
Що не так із колишнім ринком "Добробут"?
- 0,6 гектара земельної ділянки позаду Оперного театру є предметом судового спору. Юристи міста доводять, що постійне користування цією землею оформлене незаконно.
- У 1990‑х Львівська міська рада спільно з австрійськими інвесторами створила ТОВ "Галінвест", щоб звести п'ятизірковий готель. Будівництво так і не розпочали.
- "Згодом частку міста в підприємстві було забрано, а саму міськраду виключено з числа засновників. Територію забудували без дозволів, а згодом незаконно оформили як приватну власність. Понад 20 років ця ділянка функціонувала як стихійний базар під назвою "Добробут". Будь-які спроби міста впорядкувати простір блокували, прикриваючись продавцями. Іронічно, але саме компанія "Галінвест" врешті-решт вигнала з території всіх продавців і звела там торговий центр – без погоджень, без дозволів, із будівлею, якої юридично не існувало", – пояснили в ЛМР.
- У 2020 – 2022 роках компанія зареєструвала право постійного користування землею та право власності на об'єкт площею понад 5000 метрів квадратних. Вартість майна, яке перейшло в приватні руки, може перевищувати пів мільярда гривень.