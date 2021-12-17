Різдво вже скоро: де у Львові купити легальну ялинку

У Львові 18 грудня розпочнуть продавати ялинки. Львівська мерія оприлюднила перелік місць, де новорічну красуню можна придбати легально.

Ялинки у Львові продаватимуть до 6 січня. Пункти продажу є в усіх районах міста.

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Де у Львові купити новорічну ялинку

У Львові визначили перелік місць, де з 18 грудня до 6 січня продаватимуть ялинки. Містян закликають купувати хвойні лише у перевірених пунктах продажу. За словами директорки департаменту економічного розвитку Ірини Кулинич, спеціальні локації затвердили в усіх районах.

Вони є з року в рік ті самі, тому і мешканці, і ті, хто продають хвойні дерева, вже знають, де вони розміщені. Велике прохання до всіх інспектуючих служб, щоб хвойні дерева продавались зі всіма дозвільними документами та не було стихійних ринків,

– зауважила посадовиця.

Кулинич додала, що це все роблять для того, аби львів'яни відчули різдвяно-новорічні свята як слід.

Галицький район

вулиця Волоська.

Залізничний район

вулиця Патона, 4/1;

вулиця Петлюри, 11 (біля ринку ТзОВ "Любінське сяйво");

перехрестя Широка – Гніздовського (біля ринку ТзОВ "Ярмарок").

Личаківський район

вулиця Солодова, 4 (біля ринку ТзОВ "Дари Львівщини");

вулиця Поліська, 2 (біля ринку ТзОВ "Галицьке перехрестя").

Сихівський район

вулиця Сихівська, 16А (біля ТзОВ "Замок");

проспект Червоної Калини, 36 – 40.

Франківський район

вулиця Княгині Ольги, 112 (біля ТзОВ "Провесінь Ю. М. М.");

вулиця Наукова, 29А (біля ТзОВ "Фест-Вест" ЛТД);

вулиця Володимира Великого, 59В.

Шевченківський район