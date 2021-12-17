Елки во Львове будут продавать до 6 января. Пункты продаж есть во всех районах города.
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Где во Львове купить новогоднюю елку
Во Львове определили перечень мест, где с 18 декабря по 6 января будут продавать елки. Жителей города призывают покупать хвойные только в проверенных пунктах продажи. По словам директора департамента экономического развития Ирины Кулинич, специальные локации утвердили во всех районах.
Они из года в год те же, потому и жители, и те, кто продают хвойные деревья, уже знают, где они расположены. Большая просьба ко всем инспектирующим службам, чтобы хвойные деревья продавались со всеми разрешительными документами и не было стихийных рынков,
– заметила чиновник.
Кулинич добавила, что это все делают для того, чтобы львовяне почувствовали рождественско-новогодние праздники как следует.
Галицкий район
- улица Волошская.
Железнодорожный район
- улица Патона, 4/1;
- улица Петлюры, 11 (возле рынка ООО "Любінське сяйво");
- перекресток Широкая – Гнездовского (возле рынка ООО "Ярмарок").
Лычаковский район
- улица Солодова, 4 (возле рынка ООО "Дари Львівщини");
- улица Полесская, 2 (возле рынка ООО "Галицьке перехрестя").
Сыховский район
- улица Сиховская, 16А (возле ООО "Замок");
- проспект Червоной Калины, 36 – 40.
Франковский район
- улица Княгини Ольги, 112 (возле ООО "Провесінь Ю. М. М.");
- улица Наукова, 29А (возле ООО "Фест-Вест" ЛТД);
- улица Владимира Великого, 59В.
Шевченковский район
- улица Величковского, 8;
- улица Гайдамацкая, 9А (возле ТЦ "Володар");
- перекресток Мазепы, 11 – Орлика (напротив рынка ООО "ТТополя-1");
- улица Гринченко, 4Б (возле рынка ЧП "Холм");
- улица Миколайчука, 8 (возле рынка ООО "Фирма "Світлиця-3");
- улица Шевченко, 360 – 364 (возле рынка ФХ "Ярослава");
- проспект Чорновола, 67А (возле рынка ООО "Старий лицар" ЛТД).