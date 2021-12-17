Ялинки у Львові продаватимуть до 6 січня. Пункти продажу є в усіх районах міста.

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Де у Львові купити новорічну ялинку

У Львові визначили перелік місць, де з 18 грудня до 6 січня продаватимуть ялинки. Містян закликають купувати хвойні лише у перевірених пунктах продажу. За словами директорки департаменту економічного розвитку Ірини Кулинич, спеціальні локації затвердили в усіх районах.

Вони є з року в рік ті самі, тому і мешканці, і ті, хто продають хвойні дерева, вже знають, де вони розміщені. Велике прохання до всіх інспектуючих служб, щоб хвойні дерева продавались зі всіма дозвільними документами та не було стихійних ринків,
– зауважила посадовиця.

Кулинич додала, що це все роблять для того, аби львів'яни відчули різдвяно-новорічні свята як слід.

Галицький район

  • вулиця Волоська.

Залізничний район

  • вулиця Патона, 4/1;
  • вулиця Петлюри, 11 (біля ринку ТзОВ "Любінське сяйво");
  • перехрестя Широка – Гніздовського (біля ринку ТзОВ "Ярмарок").

Личаківський район

  • вулиця Солодова, 4 (біля ринку ТзОВ "Дари Львівщини");
  • вулиця Поліська, 2 (біля ринку ТзОВ "Галицьке перехрестя").

Сихівський район

  • вулиця Сихівська, 16А (біля ТзОВ "Замок");
  • проспект Червоної Калини, 36 – 40.

Франківський район

  • вулиця Княгині Ольги, 112 (біля ТзОВ "Провесінь Ю. М. М.");
  • вулиця Наукова, 29А (біля ТзОВ "Фест-Вест" ЛТД);
  • вулиця Володимира Великого, 59В.

Шевченківський район

  • вулиця Величковського, 8;
  • вулиця Гайдамацька, 9А (біля ТЦ "Володар");
  • перехрестя Мазепи, 11 – Орлика (навпроти ринку ТзОВ "Тополя-1");
  • вулиця Грінченка, 4Б (біля ринку ПП "Холм");
  • вулиця Миколайчука, 8 (біля ринку ТзОВ "Фірма "Світлиця-3");
  • вулиця Шевченка, 360 – 364 (біля ринку ФГ "Ярослава");
  • проспект Чорновола, 67А (біля ринку ТзОВ "Старий лицар" ЛТД).