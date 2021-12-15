Ризикнув власним життям: на Львівщині чоловік врятував пса, який провалився під лід

У Червонограді 14 грудня собака провалився під лід. На щастя, перехожий врятував його, ризикуючи життям.

Інцидент трапився на водоймі. Тварина не змогла б врятуватися самотужки.

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Чоловік врятував собаку, який провалився під лід

На одній з водойм у Червонограді 14 грудня під лід провалився собака. Чотирилапий намагався врятуватися самотужки, однак йому нічого не вдавалося.

Місцевий житель Йосип Федоренко розповів, що тварину у воді випадково помітила червоноградка Наталя. У той момент вона робила собі ранкову каву та дивилася у вікно.

Забила тривогу і люди відгукнулись. Собачку врятували й забрали в тепло. Добру бути!,

– зауважив чоловік.

За словами очевидців, лід ламався під лапами тварини. Тоді один сміливий місцевий житель вирішив врятувати чотирилапого. Він поклав на лід драбину та лежачи доповз до пса. Чоловік витягнув собаку з крижаної води, ризикуючи власним життям. На щастя, наразі з ним та чотирилапим усе добре.

У Львові 7 грудня трапилася пожежа у 5-поверхівці. Рятувальники оприлюднили фото з місця події. Одне з них неабияк зворушило користувачів мережі. На світлині був чоловік, який, рятуючись з квартири, прихопив лише сіренького котика



Собака провалився під лід / Фото Йосипа Федоренка



Пса врятували / Фото Йосипа Федоренка

Текст допису Йосипа Федоренка:

Дякуючи небайдужим, спільними силами врятували бідосю. Чисто випадково Наталя, роблячи каву, побачила собаку, яка провалилася під лід.

Забила тривогу, і люди відгукнулись. Собачку врятували й забрали в тепло. Добру бути!!! Червоноград.