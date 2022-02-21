Росія була, є і буде завжди джерелом агресії, – Садовий

Очільник Львова Андрій Садовий зазначив, що до міста через загрозу Росії переїхали посольства Сполучених Штатів, Австралії, Канади, Генерального консульства Німеччини. Наразі очікують ще низку дипломатичних представництв.

Про це мер Львова розповів у інтерв'ю виданню "Новое Время". За його словами, всі консульства хотіли б якнайшвидше переїхати до столиці, проте вони зобов'язані виконувати протоколи.

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Готуватись можна було раніше

Садовий сказав, що Львів намагається допомагати дипломатам. Він зазначив, що місто готується до життя в надзвичайних ситуаціях. Мер зауважив, що звернути увагу на таку загрозу можна було протягом минулих років, проте цього чомусь не усвідомлювали.

Всі розслабилися і думали "ну добре, Росія – ворог, вона окупувала частину нашої території й нічого більше поганого не буде". Це велика помилка. Росія була, є і буде завжди джерелом агресії,

– розповів Садовий.

Львів може прийняти біженців

Раніше Андрій Садовий сказав, що Львів та інші міста заходу України готуються приймати біженців. Проте він зазначив – наразі не фіксують масового переселення.

Мер розповів, що ресурс для поселення у Львові є великим. Він підкреслив, що прийняти біженців у випадку нової російської агресії є обов'язком.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.