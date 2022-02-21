Про це мер Львова розповів у інтерв'ю виданню "Новое Время". За його словами, всі консульства хотіли б якнайшвидше переїхати до столиці, проте вони зобов'язані виконувати протоколи.

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Готуватись можна було раніше

Садовий сказав, що Львів намагається допомагати дипломатам. Він зазначив, що місто готується до життя в надзвичайних ситуаціях. Мер зауважив, що звернути увагу на таку загрозу можна було протягом минулих років, проте цього чомусь не усвідомлювали.

Всі розслабилися і думали "ну добре, Росія – ворог, вона окупувала частину нашої території й нічого більше поганого не буде". Це велика помилка. Росія була, є і буде завжди джерелом агресії,

– розповів Садовий.

Львів може прийняти біженців

Раніше Андрій Садовий сказав, що Львів та інші міста заходу України готуються приймати біженців. Проте він зазначив – наразі не фіксують масового переселення.

Мер розповів, що ресурс для поселення у Львові є великим. Він підкреслив, що прийняти біженців у випадку нової російської агресії є обов'язком.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.