Про це мер Львова розповів у інтерв'ю виданню "Новое Время". За його словами, всі консульства хотіли б якнайшвидше переїхати до столиці, проте вони зобов'язані виконувати протоколи.
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Готуватись можна було раніше
Садовий сказав, що Львів намагається допомагати дипломатам. Він зазначив, що місто готується до життя в надзвичайних ситуаціях. Мер зауважив, що звернути увагу на таку загрозу можна було протягом минулих років, проте цього чомусь не усвідомлювали.
Всі розслабилися і думали "ну добре, Росія – ворог, вона окупувала частину нашої території й нічого більше поганого не буде". Це велика помилка. Росія була, є і буде завжди джерелом агресії,
– розповів Садовий.
Львів може прийняти біженців
Раніше Андрій Садовий сказав, що Львів та інші міста заходу України готуються приймати біженців. Проте він зазначив – наразі не фіксують масового переселення.
Мер розповів, що ресурс для поселення у Львові є великим. Він підкреслив, що прийняти біженців у випадку нової російської агресії є обов'язком.