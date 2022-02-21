Об этом мэр Львова рассказал в интервью изданию "Новое Время". По его словам, все консульства хотели бы как можно быстрее переехать в столицу, однако они обязаны выполнять протоколы.

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Готовиться можно было раньше

Садовый сказал, что Львов пытается помогать дипломатам. Он отметил, что город готовится к жизни в чрезвычайных ситуациях. Мэр отметил, что обратить внимание на такую угрозу можно было в течение прошлых лет, однако этого почему-то не осознавали.

Все расслабились и думали "ну хорошо, Россия – враг, она оккупировала часть нашей территории и ничего больше плохого не будет". Это большая ошибка. Россия была, есть и будет всегда источником агрессии,

– рассказал Садовый.

Львов может принять беженцев

Ранее Андрей Садовый сказал, что Львов и другие города запада Украины готовятся принимать беженцев. Однако он отметил – пока не фиксируют массового переселения.

Мэр рассказал, что ресурс для поселения во Львове большой. Он подчеркнул, что принять беженцев в случае новой российской агрессии является обязанностью.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.