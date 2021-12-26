Розбив 4 припаркованих авто: суд оштрафував львівського поліцейського

У Львові патрульного Юрія Кушту визнали винним у вчиненні ДТП. Він розбив 4 припарковані автівки. За це правоохоронцю треба сплатити 850 гривень штрафу.

Рішення про штраф прийняв суддя Личаківського районного суду Роман Грицко. Винуватця аварії не позбавили прав. Також він і далі працює в поліції.

До теми Патрульні розбили у Львові 4 припарковані автівки

Невідомо, хто оплатить ремонт власникам пошкоджених авто. У постанові суду цього не зазначили.

Що відомо про аварію

ДТП трапилось 28 листопада близько 07:15 на вулиці Шота Руставелі. Кушта їхав на службовому авто Škoda Rapid.

Він відволікся та врізався у припарковане авто Volkswagen Passat, воно вдарило Renault Scenic, яка в'їхала у Skoda Kodiaq. Останній легковик зіткнувся з Volkswagen Golf.



Поліцейський протаранив 4 авто / Фото "Варта 1"

Правоохоронець визнав провину

Кушта в суді визнав свою провину. Він пояснив, його робоча зміна вже завершувалась, тож він був втомлений. За його словами, за кермом запаморочилась голова та потемніло в очах.