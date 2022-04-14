Роздавати квартири біженцям немає можливості, але розробляємо іпотечну програму, – Садовий
Зараз у Львові розробляють проєкт, який допоможе забезпечити біженців житлом. Зазначається, що це буде іпотечна програма, яку почнуть втілювати вже незабаром.
Про це в ефірі 24 каналу повідомив мер Львова Андрій Садовий. За його словами, зараз будівельна галузь у місті відновлює свою роботу.
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Найбільша проблема
Садовий підкреслив, що наразі є дуже великі труднощі з будівельними матеріалами. Утім, найбільшою проблемою є фінансування.
За словами міського голови, сьогодні будівельна галузь потребує "довгих грошей". Тобто це мали б бути кошти або під 0%, або під символічний відсоток.
Роздавати квартири біженцям немає можливості, але ми розробляємо іпотечну програму,
– заявив Садовий.
Він зазначив, що це велика пілотна програма, яку планують впровадити у Львові вже з літа 2022 року. Водночас розробляють її спільно з:
- Міністерством розвитку громад та територій України;
- Національним банком України;
- державними банками;
- Європейським банком реконструкції та розвитку;
- Європейським інвестиційним банком;
- ООН.
Впливає ситуація на фронті
Крім того, Садовий зауважив, що ситуація на фронті має дуже великий вплив, оскільки західні банки не готові вкладати свої гроші у час війни. Утім, він підкреслив, що свою "домашню роботу" необхідно робити, чим вони й займаються
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"Говорячи про українські банки, то, думаю, готовність буде. Наступного тижня запланували велику нараду у Львові з представниками багатьох відомств. Вважаю, що вже після Пасхи зможемо робити якісь кроки", – додав міський голова.
Садовий розповів про іпотечну програму для біженців: дивіться відео