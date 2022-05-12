Розкрадання гуманітарки: ексчиновник ЛОДА Матис сплатив заставу та вийшов з СІЗО
Джерело:ZAXID.NET
Роман Матис – ексчиновник ЛОДА – вийшов з львівського СІЗО. Чоловік сплатив 2 мільйони гривень застави.
У місцевій прокуратурі заявили, що Матис сплатив заставу ще 10 травня. Тим часом Євген Шпитко, якому призначили аналогічну суму застави, досі перебуває у СІЗО.
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Затримання Матиса та Шпитка: головне
Матиса та Шпитка СБУ затримала у травні 2022 року. Обох звинуватили у привласненні гуманітарної допомоги, а також – спорядження для українських захисників та захисниць.
Окрім того, Матису та Шпитку інкримінують привласнення пожертв благодійників. Мовиться про внески, які надійшли на рахунки ГО "Юридична сотня", а також – на особисті банківські рахунки підозрюваних. Далі гроші виводили через:
- банківські термінали;
- відділення.
Фахівці СБУ затримали Матиса та Шпитка "на гарячому". Це відбулося у момент отримання грошей, а також – передавання військового спорядження. На продаж виставили бронежилети та військові каски для потреб ЗСУ. Вартість знахідки становила 535 тисяч гривень. Новину повідомили 5 травня.
Під час обшуків у Матиса та Шпитка виявили:
- бронежилети,
- військові каски,
- гроші та інші докази.
Галицький райсуд Львова обрав для затриманих запобіжний захід вже 7 травня.
Мешканці Львівщини під час воєнного стану організували незаконну реалізацію військового спорядження, отриманого як гуманітарна допомога за кошти українських благодійників. Окрім того, чоловіки привласнювали добровільні пожертви громадян,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про Матиса
- Очолює "Міжнародний інвестиційний офіс" – консалтингове агентство.
- Обіймав посаду голови Управління інвестиційної політики ЛОДА. Звільнений – взимку 2021 року. Відповідне рішення аргументували реорганізацією та зміною структури Департаменту економічної політики.
- У 2019 році увійшов до рейтингу найвпливовіших львів'ян за версією видання НВ. Зайняв 20 позицію.
- У 2020 році був кандидатом на посаду міського голови Львова (набрав менше, аніж 1% голосів).
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