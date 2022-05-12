У місцевій прокуратурі заявили, що Матис сплатив заставу ще 10 травня. Тим часом Євген Шпитко, якому призначили аналогічну суму застави, досі перебуває у СІЗО.

Зауважте На Тернопільщині "брати-волонтери" за пожертви для ЗСУ купили собі елітні автівки

Затримання Матиса та Шпитка: головне

Матиса та Шпитка СБУ затримала у травні 2022 року. Обох звинуватили у привласненні гуманітарної допомоги, а також – спорядження для українських захисників та захисниць.

Окрім того, Матису та Шпитку інкримінують привласнення пожертв благодійників. Мовиться про внески, які надійшли на рахунки ГО "Юридична сотня", а також – на особисті банківські рахунки підозрюваних. Далі гроші виводили через:

банківські термінали;

відділення.

Фахівці СБУ затримали Матиса та Шпитка "на гарячому". Це відбулося у момент отримання грошей, а також – передавання військового спорядження. На продаж виставили бронежилети та військові каски для потреб ЗСУ. Вартість знахідки становила 535 тисяч гривень. Новину повідомили 5 травня.

Під час обшуків у Матиса та Шпитка виявили:

бронежилети,

військові каски,

гроші та інші докази.

Галицький райсуд Львова обрав для затриманих запобіжний захід вже 7 травня.

Мешканці Львівщини під час воєнного стану організували незаконну реалізацію військового спорядження, отриманого як гуманітарна допомога за кошти українських благодійників. Окрім того, чоловіки привласнювали добровільні пожертви громадян,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про Матиса

Очолює "Міжнародний інвестиційний офіс" – консалтингове агентство.

Обіймав посаду голови Управління інвестиційної політики ЛОДА. Звільнений – взимку 2021 року. Відповідне рішення аргументували реорганізацією та зміною структури Департаменту економічної політики.

У 2019 році увійшов до рейтингу найвпливовіших львів'ян за версією видання НВ. Зайняв 20 позицію.

У 2020 році був кандидатом на посаду міського голови Львова (набрав менше, аніж 1% голосів).

Зауважте – в окопі окупантів знайшли пральну машину: дивіться відео