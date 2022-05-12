В местной прокуратуре заявили, что Матис выплатил залог еще 10 мая. Между тем, Евгений Шпитко, которому назначили аналогичную сумму залога, до сих пор находится в СИЗО.

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Задержание Матиса и Шпитко: главное

Матиса и Шпитко СБУ задержала в мае 2022 года. Оба обвиняются в присвоении гуманитарной помощи, а также – снаряжении для украинских защитников и защитниц.

Кроме того, Матису и Шпитко инкриминируют присвоение пожертвований благотворителей. Речь идет о вкладах, поступивших на счета ОО "Юридическая сотня", а также – на личные банковские счета подозреваемых. Дальше деньги выводили через:

банковские терминалы;

филиал.

Специалисты СБУ задержали Матиса и Шпитко "на горячем". Это произошло в момент получения денег, а также передачи военного снаряжения. На продажу выставили бронежилеты и военные каски для нужд ВСУ. Стоимость находки составила 535 тысяч гривен. Новость сообщили 5 мая.

Во время обысков у Матиса и Шпитко обнаружили:

бронежилеты,

военные каски,

деньги и другие доказательства.

Галицкий райсуд Львова избрал для задержанных меру пресечения уже 7 мая.

Жители Львовщины во время военного положения организовали незаконную реализацию военного снаряжения, полученного как гуманитарную помощь на средства украинских благотворителей. Кроме того, мужчины присваивали добровольные пожертвования граждан,

– говорится в сообщении.

Что известно о Матисе

Возглавляет "Международный инвестиционный офис" – консалтинговое агентство.

Занимал должность главы Управления инвестиционной политики ЛОГА. Уволен – зимой 2021 года. Соответствующее решение было аргументировано реорганизацией и изменением структуры Департамента экономической политики.

В 2019 году вошел в рейтинг самых влиятельных львовян по версии издания НВ. Занял 20 позицию.

В 2020 году был кандидатом на должность городского головы Львова (набрал меньше 1% голосов).

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