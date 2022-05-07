Сообщение о задержании бывшего чиновника и журналиста появилось 5 мая. Дело рассматривал Галицкий райсуд Львова.

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Матису и Шпитко избрали меру пресечения

Галицкий районный суд 7 мая признал аргументированные подозрения Шпитко и Матису. Мужчинам избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 4 миллионов гривен.

По информации следствия, экс-чиновник и журналист во время военного положения организовали незаконную продажу военного снаряжения. Его задержанные получили в качестве гуманитарной помощи от украинских благотворителей. Кроме того, они, вероятно, присваивали добровольные пожертвования. Деньги выводили через банковские терминалы и отделения.

Матиса и Шпитко задержали во время продажи партии бронежилетов и военных касок для нужд ВСУ на 535 тысяч гривен. По результатам обысков у них изъяли:

бронежилеты,

военные каски,

деньги и другие доказательства.

В настоящее время идет досудебное расследование. Его проводят следователи СБУ.

Интересно! По информации ZAXID.NET, Матис и Шпитко могут выйти из СИЗО, оплатив по 2 миллиона залога каждый.

Что известно о Романе Матисе

Матис – президент консалтингового агентства "Международный инвестиционный офис".

В январе 2021 года его уволили с должности главы Управления инвестиционной политики ЛОГА, на которую назначили при президентстве Петра Порошенко. В то время ЛОГА возглавлял Олег Синютка.

Причиной увольнения была названа реорганизация и изменение структуры Департамента экономической политики.

В 2019 году Матис оказался на 20-й строчке рейтинга самых влиятельных львовян по версии издания НВ, опередив президента УКУ владыку Бориса Гудзяка и одного из совладельцев холдинга "!FEST" Андрея Худо.

В 2020 году Матис был кандидатом на должность городского головы Львова.

Однако за него проголосовали менее 1% избирателей.

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