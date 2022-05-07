Сообщение о задержании бывшего чиновника и журналиста появилось 5 мая. Дело рассматривал Галицкий райсуд Львова.
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Матису и Шпитко избрали меру пресечения
Галицкий районный суд 7 мая признал аргументированные подозрения Шпитко и Матису. Мужчинам избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 4 миллионов гривен.
По информации следствия, экс-чиновник и журналист во время военного положения организовали незаконную продажу военного снаряжения. Его задержанные получили в качестве гуманитарной помощи от украинских благотворителей. Кроме того, они, вероятно, присваивали добровольные пожертвования. Деньги выводили через банковские терминалы и отделения.
Матиса и Шпитко задержали во время продажи партии бронежилетов и военных касок для нужд ВСУ на 535 тысяч гривен. По результатам обысков у них изъяли:
- бронежилеты,
- военные каски,
- деньги и другие доказательства.
В настоящее время идет досудебное расследование. Его проводят следователи СБУ.
Что известно о Романе Матисе
- Матис – президент консалтингового агентства "Международный инвестиционный офис".
- В январе 2021 года его уволили с должности главы Управления инвестиционной политики ЛОГА, на которую назначили при президентстве Петра Порошенко. В то время ЛОГА возглавлял Олег Синютка.
- Причиной увольнения была названа реорганизация и изменение структуры Департамента экономической политики.
- В 2019 году Матис оказался на 20-й строчке рейтинга самых влиятельных львовян по версии издания НВ, опередив президента УКУ владыку Бориса Гудзяка и одного из совладельцев холдинга "!FEST" Андрея Худо.
- В 2020 году Матис был кандидатом на должность городского головы Львова.
- Однако за него проголосовали менее 1% избирателей.
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