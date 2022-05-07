Повідомлення про затримання колишнього посадовця та журналіста з'явилося 5 травня. Справу розглядав Галицький райсуд Львова.

До теми Експосадовця ЛОДА затримали на розкраданні гуманітарної допомоги

Матису та Шпитку обрали запобіжний захід

Галицький районний суд 7 травня визнав аргументовані підозри Шпитку та Матису. Чоловікам обрали запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 4 мільйони гривень.

За інформацією слідства, експосадовець та журналіст під час воєнного стану організували незаконний продаж військового спорядження. Його затримані отримали як гуманітарну допомогу від українських благодійників. Окрім того, вони, ймовірно, привласнювали добровільні пожертви. Гроші виводили через банківські термінали та відділення.

Матиса та Шпитка затримали під час продажу партії бронежилетів та військових касок для потреб ЗСУ на 535 тисяч гривень. За результатами обшуків у них вилучили:

бронежилети,

військові каски,

гроші та інші докази.

Наразі триває досудове розслідування. Його проводять слідчі СБУ.

Цікаво! За інформацією ZAXID.NET, Матис та Шпитко можуть вийти з СІЗО, сплативши по 2 мільйони застави кожен.

Що відомо про Романа Матиса

Матис – президент консалтингового агентства "Міжнародний інвестиційний офіс".

У січні 2021 року його звільнили з посади голови Управління інвестиційної політики ЛОДА, на яку призначили за часів президентства Петра Порошенка. У той час ЛОДА очолював Олег Синютка.

Причиною звільнення назвали реорганізацію та зміну структури Департаменту економічної політики.

У 2019 році Матис опинився на 20 сходинці рейтингу найвпливовіших львів'ян за версією видання НВ, випередивши президента УКУ владику Бориса Гудзяка та одного зі співвласників холдингу "!FEST" Андрія Худо.

У 2020 році Матис був кандидатом на посаду міського голови Львова.

Однак за нього проголосували менш ніж 1% виборців.

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