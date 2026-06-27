Порятунок від аномальної спеки: у Львові з'явилися перші розпилювачі води

У найближчі дні Львів накриє аномальна спека. Температура повітря сягне 36 – 37 градусів. Щоб мешканці і гості Львова мали змогу хоч трішки освіжитися, у місті запрацювали перші два розпилювачі води.

Їх встановили на площі Ринок – перед Ратушею та позаду неї. Про це розповіли у Львівській міській раді.

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Де у Львові можна освіжитися у спеку?

Розпилювачі працюватимуть у спекотні дні з 10:00 до 20:00.

Вода в розпилювачах не ллється струменем, а перетворюється на дрібний туман. Тому можна пройти крізь нього в одязі й майже не намокнути, уточнили у "Львівводоканалі".

Розпилювачі води допомагають пережити львів'янам спекотні дні / Фото міськрада

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Нагадаємо, що у Львові також є декоративні і питні фонтани.

Декоративні фонтани працюють на:

проспекті Свободи, біля Оперного театру;

площі Галицька (фонтан "Да Вінчі");

площі Кринична (біля станції "Підзамче");

площі Двірцева (біля Залізничного вокзалу);

площі Коліївщини;

вулиці Коперника – "Криниця з левами";

вулиці Коперника "Володій";

площі Митна.

У Стрийський парку функціонує фонтан "Івасик-Телесик".

Питні фонтани є на:

площі Ринок, 1 (біля Ратуші);

проспекті Свободи – між клумбою Рьорінга і пам'ятником Тарасові Шевченку (на перетині з вулиці П. Беринди);

проспекті Свободи – біля Оперного театру (навпроти Національного музею);

сквер "На Валах", що на вулиці Підвальній (біля спортивного майданчика) — має ємність для пиття тварин, вулиця Степана Бандери – на території простору біля Органного залу;

вулиці Генерала Т. Чупринки, 85 – Франківська районна адміністрація;

перехресті вулиць Степана Бандери – Генерала Т. Чупринки;

площі Є. Маланюка;

площі Митна;

вулиці Личаківська, 175а– біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці;

перехресті вулиць Т. Шевченка – Д. Бортнянського;

площі Двірцевій (біля Залізничного вокзалу);

вулиці Виговського, 34.

Крім того, у Стрийському парку встановили два нові питні фонтани з ємностями для пиття людей і тварин.

Нагадаємо, що 25 червня температура у Львові побила рекорд, який тримався майже 60 років. Синоптики попереджають, що це лише початок хвилі спеки. Вже найближчими днями вона пошириться на більшу частину України. Найважче буде у західних областях, де прогнозують до 38 градусів.

Така висока температура може триматися кілька днів поспіль. Після періоду сильної спеки очікується зміна погоди – атмосферні фронти принесуть похолодання і зниження температури.