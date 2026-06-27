Порятунок від аномальної спеки: у Львові з'явилися перші розпилювачі води
У найближчі дні Львів накриє аномальна спека. Температура повітря сягне 36 – 37 градусів. Щоб мешканці і гості Львова мали змогу хоч трішки освіжитися, у місті запрацювали перші два розпилювачі води.
Їх встановили на площі Ринок – перед Ратушею та позаду неї. Про це розповіли у Львівській міській раді.
Дивіться також Серйозна спека наближається в Україну: які області пригріє першими
Де у Львові можна освіжитися у спеку?
Розпилювачі працюватимуть у спекотні дні з 10:00 до 20:00.
Вода в розпилювачах не ллється струменем, а перетворюється на дрібний туман. Тому можна пройти крізь нього в одязі й майже не намокнути, уточнили у "Львівводоканалі".
Розпилювачі води допомагають пережити львів'янам спекотні дні / Фото міськрада
Люди рятуються від спеки у Львові: дивіться відел
Нагадаємо, що у Львові також є декоративні і питні фонтани.
Декоративні фонтани працюють на:
- проспекті Свободи, біля Оперного театру;
- площі Галицька (фонтан "Да Вінчі");
- площі Кринична (біля станції "Підзамче");
- площі Двірцева (біля Залізничного вокзалу);
- площі Коліївщини;
- вулиці Коперника – "Криниця з левами";
- вулиці Коперника "Володій";
- площі Митна.
У Стрийський парку функціонує фонтан "Івасик-Телесик".
Питні фонтани є на:
- площі Ринок, 1 (біля Ратуші);
- проспекті Свободи – між клумбою Рьорінга і пам'ятником Тарасові Шевченку (на перетині з вулиці П. Беринди);
- проспекті Свободи – біля Оперного театру (навпроти Національного музею);
- сквер "На Валах", що на вулиці Підвальній (біля спортивного майданчика) — має ємність для пиття тварин, вулиця Степана Бандери – на території простору біля Органного залу;
- вулиці Генерала Т. Чупринки, 85 – Франківська районна адміністрація;
- перехресті вулиць Степана Бандери – Генерала Т. Чупринки;
- площі Є. Маланюка;
- площі Митна;
- вулиці Личаківська, 175а– біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці;
- перехресті вулиць Т. Шевченка – Д. Бортнянського;
- площі Двірцевій (біля Залізничного вокзалу);
- вулиці Виговського, 34.
Крім того, у Стрийському парку встановили два нові питні фонтани з ємностями для пиття людей і тварин.
Нагадаємо, що 25 червня температура у Львові побила рекорд, який тримався майже 60 років. Синоптики попереджають, що це лише початок хвилі спеки. Вже найближчими днями вона пошириться на більшу частину України. Найважче буде у західних областях, де прогнозують до 38 градусів.
Така висока температура може триматися кілька днів поспіль. Після періоду сильної спеки очікується зміна погоди – атмосферні фронти принесуть похолодання і зниження температури.