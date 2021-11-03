Розробку львівської ІТ-компанії представили на всесвітній виставці Експо-2020: цікаві фото

На всесвітній виставці Експо-2020 представили проєкт львівської компанії EDPro Amperia. Ця інноваційна розробка – єдиний освітній проєкт в українському павільйоні.

Цьогоріч виставку проводять у місті Дубай, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Відвідати її можна до кінця березня 2022 року.

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На всесвітній виставці представили проєкт львівської ІТ-компанії

Фахівці компанії EDPro Amperia представили на виставці Експо-2020 набір для проведення лабораторних та демонстраційних робіт з курсу електрики та магнетизму в школах. Співзасновниця EDPro Наталія Табачин розповіла, що її вразив масштаб події. За декілька днів вона встигла відвідати лише маленьку частинку з того, що можна побачити й зрозуміти про різні країни. За словами Табачин, усі учасники надзвичайно креативно підійшли до розробки своїх павільйонів.

Україна представила цікаві та різноманітні проєкти, які характеризують нашу державу не лише як виробника сировини, а як країну з потужними інноваційними проєктами,

– додала співзасновниця компанії.

Розробка EDPro стала єдиним освітнім проєктом в українському павільйоні. Табачин зазначила, що вона безмежно пишається командою компанії, яка розробила такий потужний інноваційний продукт.



Львівська компанія розробила інноваційний освітній проєкт / Фото ЛМР

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Розробку вже використовують у львівських школах

Табачин додала, що на Експо-2020 було багато зацікавлених проєктом й він отримав хороші відгуки. Відвідувачі виставки навіть зазначали, що хотіли б використовувати набір для навчання дітей у школах своїх країнах.

"Це надзвичайно нас мотивує. Ми розуміємо, що виставка буде тривати ще пів року і сподіваємося знайти нових партнерів з різних країн світу. Щоб Amperia була основним набором, який використовують на уроках STEAM та для вивчення електрики та магнетизму у будь-якій частині світу", – підсумувала співзасновниця EDPro.

Львівські школи активно використовують набір Amperia. Зокрема, за допомогою нього навчають у ліцеї імені Пулюя, фізико-математичному ліцеї, середній загальноосвітній школі №44 імені Тараса Шевченка та інших.

Всесвітні виставки Експо проводять кожні 5 років. Подію 2020 року перенесли на наступний рік у зв'язку з пандемією. Площа виставкового майданчика становить 438 гектарів.



Це єдиний освітній проєкт в українському павільйоні / Фото ЛМР

Розробка отримала чимало схвальних відгуків / Фото ЛМР