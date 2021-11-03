В этом году выставку проводят в городе Дубай, в Объединенных Арабских Эмиратах. Посетить его можно до конца марта 2022 года.

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На всемирной выставке представили проект львовской IT-компании

Специалисты EDPro Amperia представили на выставке Экспо-2020 набор для проведения лабораторных и демонстрационных работ по курсу электричества и магнетизма в школах. Соучредитель EDPro Наталья Табачин рассказала, что ее поразил масштаб события. В течении нескольких дней она успела посетить лишь маленькую частичку того, что можно увидеть и понять о разных странах. По словам Табачин, все участники очень креативно подошли к разработке своих павильонов.

Украина представила интересные и разнообразные проекты, которые характеризуют наше государство не только как производителя сырья, но и как страну с мощными инновационными проектами.

– добавила соучредительница компании.

Разработка EDPro стала единственным образовательным проектом в украинском павильоне. Табачин отметила, что она безмерно гордится командой компании, разработавшей столь мощный инновационный продукт.

Львовская компания разработала инновационный образовательный проект / Фото ЛГС

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Разработку уже используют во львовских школах

Табачин добавила, что на Экспо-2020 было много заинтересованных проектом и получил хорошие отзывы. Посетители выставки даже отмечали, что хотели использовать набор для обучения детей в школах своих странах.

"Это очень нас мотивирует. Мы понимаем, что выставка продлится еще полгода и надеемся найти новых партнеров из разных стран мира. Чтобы Amperia была основным набором, который используют на уроках STEAM и для изучения электричества и магнетизма в любой части мира", – подытожила соучредительница EDPro.

Львовские школы активно используют набор Amperia. В частности, с его помощью обучают в лицее имени Пулюя, физико-математическом лицее, средней общеобразовательной школе №44 имени Тараса Шевченко и других.

Заметьте! Всемирные выставки Экспо проводятся каждые 5 лет. Событие 2020 года перенесли на следующий год в связи с пандемией. Площадь выставочной площадки составляет 438 гектаров.



Это единственный образовательный проект в украинском павильоне / Фото ЛГС

Разработка получила множество одобрительных отзывов / Фото ЛГС