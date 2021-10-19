Со Степаном Веселовским сайт 24 канала встретился во Львовском IT Кластере. Во время разговора обсудили инновационные подходы к обучению, перспективы работы инженером программного обеспечения и скандальный законопроект о Дия City. Разбирались, как войти в IT без опыта и профильного образования.

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Веселовский не любит, когда его проект IT Village и в целом объединение айтишников называют "пузырем", ведь многие общественные инициативы он реализует для обычных граждан. Например, первый Центр вакцинации во Львове создал именно IT Кластер. Затем его передали под управление Министерства здравоохранения Украины и Львовской областной государственной администрации.



Глава львовского IT-сообщества призывает людей вакцинироваться, чтобы "не пользоваться бесплатной версией жизни". Интересы бизнеса он активно отстаивает во время общения с представителями власти, особенно когда речь идет о Дия City.

Инновационные учебные программы

В 2019 году на дискуссионной платформе от "Твой город" вы сказали: "У нас есть три основные цели, над которыми нужно работать, – образование, PR и инфраструктура. Только если эти сферы начнут успешно развиваться, мы сможем говорить о реальных изменениях" . Сейчас вы тоже так считаете?

Наша миссия – превратить Львов в европейский технологический хаб. Для этого нужно активно работать с образованием, продвижением и инфраструктурой. Все понимают, что изменения в образовании быстро не происходят. За последние пять лет мы запустили 17 учебных технологических программ в львовских вузах. На сегодня 65% университетских программ уже реформированы.

А почему среди образовательных заведений нет Украинского католического университета?

УКУ имеет достаточную организационную способность. IT Кластер преимущественно сотрудничает с Львовской политехникой и университетом Франко – с крупнейшими поставщиками человеческого капитала в регионе. Надеюсь, что вскоре мы запустим учебную программу по цифровому дизайну в Львовской академии искусств.

Кто преподает спецкурсы из новых учебных программ в вузах?

Наши программы в университетах преподают сотрудники вузов, а также менторы – работники компаний-участников нашего кластера. Если университет хочет присоединиться к какой-либо из наших программ, то он приходит к нам. Иногда мы приходим к нему. Сейчас время для рынка – три или четыре года от старта программы. Поэтому мы концентрируемся еще на других типах профессионально-технического образования.

Обсудим тогда перспективы профтехобразования. В этом сентябре во львовском Высшем профессиональном училище №29 стартовала обновленная программа для профессии "Оператор по обработке информации и программного обеспечения"...

И 28 студентов выбрали эту программу для обучения. Этот проект имеет две важные составляющие: сокращение time to market (с англ. "Времени выхода на рынок" – 24 канал) и эффективное использование человеческого капитала. IT-индустрия очень быстро развивается, а обучение на бакалаврских программах слишком длинное в современных условиях.

Двадцать лет назад, достаточно небольшим сроком обучения было четыре года. В современном мире – это пропасть. В Минобразования думают сократить срок обучения бакалавриата до трех лет. Однако сколько живу, столько эти разговоры и слышу. Дай Бог, чтобы наше поколение это увидело.

Поэтому мы решили видоизменить профтехобразование в регионе и начали из училища №29. Только представьте, человек в 18,5 лет получает профессию и уже зарабатывает деньги. И не нужно искать баланс между работой и учебой.

Этот проект имеет и социальную функцию. Часто родители детей, которые учатся в учреждениях профтехобразования, не имеют большого достатка. Поэтому это – возможность для таких семей. В училище ребенок сможет быстро получить специальность и работу, сможет содержать и семью.

То есть вы не поддерживаете идею "Новой Украинской школы"? Полное среднее образование продлится уже не 11, а 12 лет...

Я не разбирался подробно в этой теме и не берусь ее критиковать. Вероятно, не глупые люди это придумали. Однако если мы хотим конкурировать со всем миром, то должны начинать работать как можно раньше. Ко мне сейчас приходят трудоустраиваться люди, которым очень часто 20 – 21 год. В них опыта гораздо больше, чем когда я получил первую работу.

STEM-образование и конкуренция между вузами



Веселовский: "В СССР инженерами работали преимущественно мужчины, ведь советская система несла именно такие ценности" / Фото Валентины Полищук, 24 канал Веселовский: "В СССР инженерами работали преимущественно мужчины, ведь советская система несла именно такие ценности" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В этом году харьковчанин Илья Шкирко получил в сумме по четырем предметам ВНО 798 из 800 возможных. Это лучший результат. Парень поступил в Харьковский национальный университет радиоэлектроники на "Инженерию программного обеспечения", однако параллельно планирует учиться за рубежом. Когда украинские университеты смогут конкурировать с иностранными, в частности с Массачусетским?

Такие университеты уже есть, просто не в таком масштабе. MIT (с англ. "Массачусетский институт технологий" – 24 канал) – это не только институт, но и бренд. Как и Стэнфорд. Проблема в том, что наши университеты не умеют работать со своими брендами.

Есть много фильмов, где события происходят в MIT или Стэнфорде. Сколько вы видели кинолент о ХНУРЭ или Львовском политехе? Бессмысленно сравнивать топовые американские университеты с украинскими. Между нами – столетняя пропасть в плане маркетинга.

Мы должны запускать качественные инновационные программы и четко их позиционировать. У нас уже есть 17 программ в львовских университетах, каждая из которых имеет специализацию. И мы это максимально сегментируем пиаром. Например, в Украине только во Львовской политехнике есть учебная программа "Интернет-вещей". Ее возглавляет Зиновий Верес, руководитель образовательного направления в Львовском IТ кластерt.

Согласно результатам IT Research, в 2020-м во Львове доля мужчин в IT-сфере была 68%, а женщин – 32%. Почему до сих пор существует такое гендерное неравенство?

Мы в этом не уникальны. Аналогичная ситуация – в любом технологическом хабе. Наша индустрия берет начало с инженерных специальностей. В советском обществе место женщины и мужчины было разным. В СССР инженерами работали преимущественно мужчины, ведь советская система несла именно такие ценности.

Сейчас в мире в STEM-направления учатся больше ребят, чем девушек. У вас есть дочь Маша. Хотите ли вы, чтобы она училась в этом образовательном направлении?

Ей шесть лет и у нее каждую неделю новые идеи, кем она хочет стать в будущем. Я действительно не хотел бы влиять на ее выбор. Однако я буду рад помочь и подсказать, если ей будет интересно мое мнение в будущем. Еще слишком рано говорить. Если захочет быть художником, то помогу. Захочет быть инженером, то тоже помогу. Мы с женой сами выбирали, кем хотим быть и где учиться. Я не хочу управлять процессом и указывать дочери, куда поступать.

Что такое STEM С англ. Science – "наука", Technology – "технологии", Engineering – "инженерия", Mathematics – "математика". Это образовательное направление, охватывающее естественные науки, технологии, техническое творчество и математику. В течение такого обучения технологии используют даже для изучения творческих, художественных дисциплин.

Фискальная политика и появление R&D-центров



Веселовский: "Должна работать система, когда инвесторы не будут бояться зарегистрировать интеллектуальную собственность в нашей стране" / Фото Валентины Полищук, 24 канал Веселовский: "Должна работать система, когда инвесторы не будут бояться зарегистрировать интеллектуальную собственность в нашей стране" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Накануне общалась с IT-специалистами различных компаний. Они считают, что именно увеличение количества R&D-центров поможет привлечь инвестиции в Украину...

R&D-центры уже есть в Украине. Однако я не вижу прямой связи, как их количество влияет на приток инвестиций. Мне кажется, что это больше зависит от других факторов – состояния судебной системы, международных рейтингов и отзывов счастливых клиентов. Надо, чтобы о нас в мире говорили хорошие вещи. Вместе с тем президент Эстонии (Керсти Кальюлайд – 24 канал) говорит, что эстонский бизнес имеет определенные трудности по инвестированию в Украину. И это говорит дружественная нам страна.

Интеллектуальная собственность – самое ценное в технологических бизнесах. Должна работать система, когда инвесторы не будут бояться зарегистрировать интеллектуальную собственность в нашей стране.

Что такое Research and Development Оффшорный центр для исследования и разработки программного обеспечения, подразделение крупной продуктовой IТ-компании.

Поговорим о фискальной политике Украины. Как вы относитесь к налоговой и правовой системе Дия City? Она будет ограничивать работу с ФЛП для IT-специалистов.

Сейчас Рада приняла только рамочный закон. Еще увидим, как "Дия Сити" будет работать в конечном итоге. Если это будет альтернативой для работы технологических компаний, то мы только за.

Обратите внимание! 12 октября Налоговый комитет ВРУ согласовал ко второму чтению законопроект №5376 о налогах в Дия Сити. Интервью записывалось до этого.

Разработчики законопроекта взяли за пример белорусский "Парк высоких технологий" – специальный налогово-правовой режим...

И это первое, что настораживает. Не хочу делать глупые сравнения, но мне кажется, что что-то подглядывать в ПВТ точно не стоит. В Беларуси все зависит от одного человека. Хотим ли мы, чтобы Дия City зависела от настроения президента или иного политического лидера? Нет, потому что это рискованно. ПВТ немало создал для роста белорусского IT. У нас фактически то же произошло благодаря системе сотрудничества с ФЛП.

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А как вы относитесь к приложению "Дия"? Или пользуетесь им?

Я активно использую приложением "Дия" еще со времен бета-тестирования. Этот проект мне очень нравится и я болею за его успех. По моему мнению, еще немного и мы будем лучше в вопросах цифровой демократии, чем Эстония.

И это несмотря на скандалы со сливом личных данных?

Назовите мне IT-решения, которое не имело такого скандала. Риски всегда будут. Я не эксперт по кибербезопасности, но у нас есть только такой путь развития.

Почему IT-отрасль считают "пузырем"



Офис Львовского IT Кластера / Фото Валентины Полищук, 24 канал Офис Львовского IT Кластера / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Перейдем к проектам Кластера. IT-специалистов часто называют отдельной кастой. Ваш проект IT Village только подтверждает мнение, что объединение IT-специалистов – это своеобразный "пузырь" ...

Люди часто такое говорят. Они думают, что айтишники оторваны от другой жизни в стране. Это не так. Наши дети ходят в те же школы. Мы ходим в те же больницы, пользуемся теми же дорогами, покупаем то же самое жилье. Мы ходим в те же рестораны и учимся в одних университетах. Нельзя говорить, что мы живем в отдельной стране.



Офис Львовского IT Кластера / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Проект IT Village – это возможность людям находиться в среде, где у тебя определенные правила. Например, у нас вы можете выбрать себе соседа. Этот проект возник из желаний инициативных людей. Мы взрослеем и хотим иметь классное пространство вокруг и окружать себя крутыми людьми.

А уже с пандемией все приобрело иное значение. У нас очень часто у людей дома условия хуже, чем в офисе. Даже для моей семьи ценность жилья до пандемии была минимальна, так как мы только там ночевали и завтракали.

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Для чего вы делаете конференцию IT Arena? Какая возрастная аудитория этого мероприятия? Не думали ли вы организовать конференции с отдельных языков программирования, например для разработчиков Java или Scala?

Я не люблю сравнивать нашу конференцию с другими мероприятиями. Мы мечтаем, чтобы Львов занял ведущее место среди топовых хабов Восточной Европы. IT Arena является признаком, что индустрия живет и развивается. Если таких конференций в стране не будет, то отрасль будет стагнировать.

В этом году IT Arena посещают только вакцинированные. По аудитории точно сказать не могу. Преимущественно это специалисты от 23 лет. В нашем Кластере есть гранты для студентов, которые покрывают стоимость билетов. Мы постоянно ставим себе новые цели, хотим на наших мероприятиях увеличивать количество спикерок. Поэтому в этом году на IT Arena пригласили Мэй Маск – самую известную маму в мире.

Как стать программистом



Веселовский: "В IT безработных нет. Если вы хорошо знаете какой-то язык программирования, то найдете работу" / Фото Валентины Полищук, 24 канал Веселовский: "В IT безработных нет. Если вы хорошо знаете какой-то язык программирования, то найдете работу" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Предлагаю закончить на вдохновенной ноте. Как стать программистом, если тебе немного за 30? С чего лучше начать?

Во-первых, не надо бояться. Я вообще сначала изучал "Международную информацию" и только потом поступил на "Информационные технологии". Понял, что хочу двигаться по направлению технологий. Было нелегко, но я это сделал.

В IT безработных нет. Если вы хорошо знаете какой-то язык программирования, то найдете работу. Нужно владеть английским, чтобы войти в индустрию, ведь в IT-компании вы можете работать не только инженером программного обеспечения. Начните с английского, если хотите попасть в эту сферу.



Если вы хотите стать айтишником – начните с английского языка / Фото Валентины Полищук, 24 канал