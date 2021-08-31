В преддверии начала учебного года 24 канал пообщался с самым умным выпускником 2021-го. Говорили о подготовке к вступительным, "космических" амбициях, любви к китайскому языку и культуре. Читайте далее и о том, на что Илья готов потратить сто тысяч гривен от государства и кем мечтает стать в будущем.

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"В репетиторах не было смысла"

Меня многие спрашивают, как успешно сдать ВНО. На самом деле, никаких секретов нет. Просто мне очень повезло с классным руководителем, да и с другими учителями. В лицеи дали все необходимые знания, и даже больше. Поэтому в репетиторах не было смысла,
– уверяет золотой медалист, выпускник Харьковского физико-математического лицея №27.

Елена Харик, классный руководитель Ильи и его учительница математики, гордится своим "незаурядным учеником". Она с пылом вспоминает:

Илюша всегда на уроках активно работал. Приходил только с выполненным домашним заданием. Сверстники уважали его и часто обращались за помощью. В средней школе некоторые ребята ему завидовали и пытались самоутвердиться за его счет. Но Илья "вышел" из всех таких моментов.

Выпускник лицея согласен, что в обычных школах "такого качественного образования" может и не быть. В его же случае всем предметам учили на "очень высоком уровне".

Мы в классе просматривали задания ВНО по разным предметам. Самостоятельно я тоже повторял какие-то темы, но ключевым было именно школьное образования. Параллельно с учебой участвовал в разных конкурсах, олимпиадах, турнирах. Вот к ним я уже готовился в определенных кружках,
– объясняет парень.

На олимпиадах и турнирах сложнее, чем на ВНО

"Задания турниров и олимпиад намного сложнее, чем тесты ВНО по физике или по математике", – подчеркивает он.

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Харьковские лицеисты завоевали "серебро" на Международном турнире юных физиков / Фото из личного архива Ильи Шкирко

В этом году команда Ильи взяла "серебро" на Международном турнире юных физиков, который проходил в грузинском Кутаиси. Турнир выпускник лицея называет своим "самым знаменательным" состязанием.

За особые успехи в учебе Шкирко ранее получал президентскую стипендию и стипендию "Одаренность" от Харьковского горсовета, говорит Елена Харик, классный руководитель Ильи.

Среди всех предметов парня больше всего интересуют физика, математика и информатика, хотя он старается не выделять отдельные дисциплины. Говорит, что еще в детстве родители учили его не концентрироваться на одной отрасли или специальности, а изучать как можно больше разных предметов.

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Шкирко: "Задания турниров и олимпиад намного сложнее, чем тесты ВНО" / Фото из личного архива Ильи Шкирко

"ВНО по английскому проще, чем международные экзамены подобного рода", – уверен Шкирко. Он ранее уже сдал TOEFL на 106 из 120 и IELTS на 8 из 9. Такие результаты тестов подтверждают его уровень Advanced – "продвинутый".

Илья "дружит" не только с английским, но и китайским. Он свободно говорит на языке Поднебесной. И тому подтверждение – сертификат экзамена HSK.

ХНУРЭ посоветовал классный руководитель

После успешной сдачи ВНО парень поступил в Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Там он на "заочке" будет изучать "Инженерию программного обеспечения".

ХНУРЭ мне посоветовал классный руководитель. Университет мне подошел, поскольку я вырос и живу в Харькове,
– рассказывает выпускник лицея.

Шкирко неохотно рассказывает о полученных предложениях от вузов США, Канады и Китая. Сейчас парень еще пытается выбрать образовательное учреждение.

Каждый университет имеет свою специфику, сильные и слабые стороны. Можно поступить в Массачусетский, но там ничему и не научиться. А в другом вузе, например, есть все шансы найти свое направление для жизни,
– уверен он.

Классный руководитель Ильи, Елена Харик, предполагает, что парень будет учиться на дневной форме в Штатах. По ее словам, Илья планировал поступить в Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина на физтех, если пандемия коронавируса помешает ему учится за рубежом.

На что потратит 100 тысяч от страны

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Выпускник лицея с удовольствием перечитывает и пересматривает "Гарри Поттера" / фото из личного архива Ильи Шкирко

В 2021-м Верховная Рада впервые учредила именные премии в размере 100 тысяч гривен для 30 участников ВНО, которые суммарно по четырем учебным предметам получили не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов по любому предмету.

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Илья уверяет, что узнал о премиях уже после поступления.

Это было приятной неожиданностью. Но главное, что я получил – это не 100 тысяч, а знания, которые я смогу дальше использовать. Хотя надеюсь, что и деньги получу. Потрачу их на путешествия по Украине, – утверждает он.

Шкирко любит открывать мир, поэтому часто путешествует. Парень уже побывал во многих европейских странах, в том числе и в Италии. Рим он считает своим "любимым городом".

Однако среди всех стран его поразил именно Китай. "Мне очень интересна эта культура, страна, язык. Великая Китайская стена сразила меня. По-настоящему необычайное сооружение", – добавляет выпускник лицея.

Изучает китайский еще с начальной школы

В третьем классе родители предложили Илье начать изучать китайский. Восточный язык сразу же заинтересовал Шкирко. И вот уже восемь лет он его учит в образовательном учреждении – Институте Конфуция.

Сейчас парень владеет языком Поднебесной почти на уровне носителя. В 2020-м он занял второе место среди школьников во Всеукраинском отборочном туре 13-го Всемирного конкурса "Мост китайского языка 2020". Для участия в нем Илья даже научился играть на традиционном духовном инструменте южного Китая – флейте хулуси. По его словам, на конкурсе талантов он получил наивысший балл.

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Студент ХНУРЭ умеет играть на традиционном духовном инструменте южного Китая – флейте хулуси / фото из личного архива Ильи Шкирко

Преподаватель Института Конфуция Ван Баовей считает, что у Шкирко – необычайный талант к изучению языков.

Он быстро овладел китайской грамматикой и иероглифами. Очень послушный и трудолюбивый ученик. Согласно старой китайской поговорке, самые выдающиеся люди происходят из молодежи. Илью определённо ждет светлое будущее,
– уверен преподаватель.

"Космические" амбиции

Шкирко уже давно интересуется взаимодействием роботов и людей в космосе. На протяжении нескольких лет парень следит за деятельностью Илона Маска – американского инженера и основателя компании SpaceX. Его он называет "двигателем развития аэрокосмической отрасли в мире".

Шкирко мечтает о встречи с Маском. "Как ему удается так все исследовать и развивать? Интересно, а сам он не хочет полететь в космос?" – спрашивает Илья.

На вопрос, не мечтает ли он сам работать в SpaceX, парень отвечает: "Я хочу создать что-то получше, чем SpaceX".

"Если люди не смеются над вашими целями, значит ваши цели слишком мелкие", – цитирует Шкирко индийского бизнесмена Азима Премжи и тут же добавляет: "У меня пока еще нет грандиозной цели. Просто интересен космос и искусственный интеллект".

Новости Украины, Новости Харькова, ВНО, космос, роботехника

Илья Шкирко с Николасом Ми – физиком и автором книги "Сила Хиггса" / фото из личного архива Ильи Шкирко

Выпускник лицея надеется, что сюжет "Терминатора" не станет реальностью в будущем. По его мнению, "робототехнику стоит использовать только в мирных целях".

Жизнь вне школы

У меня была насыщенная школьная жизнь. В свободное от учебы время я занимался в кружках по математике, физике, информатике, а также в Институте Конфуция,
– рассказывает Илья.

В июне и июле он упорно готовился к Международному турниру юных физиков. "Ну сколько можно? Уже и школа закончилась, а ты все учишься", – возмущаются знакомые парня. Однако Шкирко уверяет, он делает только то, что ему приносит удовольствие.

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Например, с самого детства Илья любит читать. У него нет любимого жанра и автора, хотя и признается: "Чаще выбираю фэнтези или научно-популярную литературу. Сейчас читаю в оригинале “Виноваты звезды” – роман Джона Грина. Мне нравится".

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С третьего класса парень изучает китайский язык в Институте Конфуция / фото из личного архива Ильи Шкирко

Парень с удовольствием перечитывает и пересматривает "Гарри Поттера". Он часто возвращается и к повести Эрнеста Хемингуэя "Старик и море". Да и к другим рассказам американского писателя. "И даже не знаю почему", – удивляется Шкирко. Сейчас Илья пытается уделить больше времени книгам, фильмам и сериалам, так как в школе был слишком занят учебой.

Стараюсь прочитать все классику, с которой должен ознакомиться каждый. И как все успеть? У меня еще есть подписка на Netflix. Сейчас смотрю "Элиту" на английском. Учусь воспринимать речь на слух. Да и это же интересно,
– уверяет он.

Напоследок просим его посоветовать школьникам, как подготовится к ВНО.

Главное – это уверенность в своих знаниях. В ВНО нет ничего сверхъестественного. Это же школьная программа. Учитесь не для оценок, а для собственного развития. Уверен, что многие не сдали экзамен чисто из-за отсутствия мотивации. Найдите свою цель и идите к ней!
– желает Илья Шкирко.