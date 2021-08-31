Напередодні початку навчального року 24 канал поспілкувався з найрозумнішим випускником 2021-го. Говорили про підготовку до вступних, "космічні" амбіції, любов до китайської мови та культури. Читайте далі й про те, на що Ілля готовий витратити сто тисяч гривень від держави та ким мріє стати в майбутньому.

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"В репетиторах не було сенсу"

"Мене багато хто питає, як успішно скласти ЗНО. Насправді ніяких секретів немає. Просто мені дуже пощастило з класним керівником, та й з іншими вчителями. В ліцеї дали всі необхідні знання, і навіть більше. Тому в репетиторів не було сенсу", – запевняє золотий медаліст, випускник Харківського фізико-математичного ліцею № 27.

Олена Харік , класний керівник Іллі та його вчителька математики, пишається своїм "непересічним учнем". Вона з запалом згадує:

Іллюша завжди на уроках активно працював. Приходив лише з виконаним домашнім завданням. Однолітки поважали його і часто зверталися за допомогою. У середній школі деякі хлопці йому заздрили та намагалися самоствердитися його коштом. Але Ілля подолав цю ситуацію.

Випускник ліцею згоден, що у звичайних школах "такої якісної освіти" може і не бути. У його ж випадку усі предмети викладали на "дуже високому рівні".

Ми в класі переглядали завдання ЗНО з різних предметів. Самостійно я теж повторював якісь теми, але ключовою було саме шкільна освіта. Паралельно з навчанням брав участь в різних конкурсах, олімпіадах, турнірах. Ось до них я вже готувався в певних гуртках,

– пояснює хлопець.

На олімпіадах і турнірах складніше, ніж на ЗНО

"Завдання турнірів та олімпіад набагато складніші, ніж тести ЗНО з фізики або з математики", – підкреслює він.

Харківські ліцеїсти вибороли "срібло" на Міжнародному турнірі юних фізиків / Фото з особистого архіву Іллі Шкірка

Цього року команда Іллі взяла "срібло" на Міжнародному турнірі юних фізиків, який проходив в грузинському Кутаїсі. Турнір випускник ліцею називає своїм "найбільш значущим" змаганням.

За особливі успіхи в навчанні Шкірко раніше отримував президентську стипендію і стипендію "Обдарованість" від Харківської міськради, каже Олена Харік, класний керівник Іллі.

Серед усіх предметів хлопця найбільше цікавлять фізика, математика та інформатика, хоча він намагається не виділяти окремі дисципліни. Каже, що ще в дитинстві батьки вчили його не концентруватися на одній галузі або спеціальності, а вивчати якомога більше різних предметів.

Шкірко: "Завдання турнірів та олімпіад набагато складніші, ніж тести ЗНО" / Фото з особистого архіву Іллі Шкірка

"ЗНО з англійської простіше, ніж аналогічні міжнародні іспити", – запевняє Шкірко. Він раніше вже склав TOEFL на 106 зі 120 і IELTS на 8 з 9. Такі результати тестів підтверджують його рівень Advanced – "просунутий".

Ілля "дружить" не тільки з англійською, але і китайською. Він вільно говорить мовою Піднебесної. І тому підтвердження – сертифікат іспиту HSK.

ХНУРЕ порадив класний керівник

Після успішного складання ЗНО хлопець вступив до Харківського національного університету радіоелектроніки. Там він на "заочці" вивчатиме "Інженерію програмного забезпечення".

ХНУРЕ мені порадив класний керівник. Університет мене підійшов, оскільки я виріс і живу в Харкові,

– розповідає випускник ліцею.

Шкірко неохоче розповідає про отримані пропозиції від ВНЗ США, Канади та Китаю. Зараз хлопець ще намагається вибрати освітній заклад.

Кожен університет має свою специфіку, сильні та слабкі сторони. Можна вступити до Массачусетського, але там нічому і не навчитися. А в іншому виші, наприклад, є всі шанси знайти свій напрямок для життя,

– упевнений він.

Класний керівник Іллі, Олена Харік, припускає, що хлопець буде вчитися на денній формі в Штатах. За її словами, Ілля планував вступити до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на фізтех, якщо пандемія коронавірусу завадить йому вчитися за кордоном.

На що витратить 100 тисяч від держави

Випускник ліцею з задоволенням перечитує і переглядає "Гаррі Поттера" / Фото з особистого архіву Іллі Шкірка

У 2021-му Верховна Рада вперше заснувала іменні премії в розмірі 100 тисяч гривень для 30 учасників ЗНО, які сумарно з чотирьох навчальних предметів отримали не менше 790 балів, зокрема 200 балів з однієї дисципліни.

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Ілля запевняє, що дізнався про премії вже після вступу

Це було приємною несподіванкою. Але головне, що я отримав – це не 100 тисяч, а знання, які я зможу далі використовувати. Хоча сподіваюся, що і гроші отримаю. Витрачу їх на подорожі Україною,

– стверджує він.

Вивчає китайську ще з початкової школи

Шкірко любить відкривати світ, тому часто подорожує. Хлопець уже відвідав багато європейських країн, зокрема й Італію. Рим він вважає своїм "улюбленим містом".

Однак серед усіх країн його вразив саме Китай. "Мене дуже цікавить ця культура, країна, мова. Велика Китайська стіна вразила мене. По-справжньому надзвичайна споруда", – додає випускник ліцею.

У третьому класі батьки запропонували Іллі почати вивчати китайську. Східна мова відразу ж зацікавила Шкірка. І ось уже вісім років він її вчить в освітньому закладі – Інституті Конфуція.

Зараз хлопець володіє мовою Піднебесної майже на рівні носія. У 2020-му він посів друге місце серед школярів у Всеукраїнському відбірковому турі 13-го Всесвітнього конкурсу "Міст китайської мови 2020". Для участі в ньому Ілля навіть навчився грати на традиційному духовому інструменті південного Китаю – флейті хулусі. За його словами, на конкурсі талантів він отримав найвищий бал.

Студент ХНУРЕ вміє грати на традиційному духовому інструменті південного Китаю – флейті хулусі / Фото з особистого архіву Іллі Шкірка

Викладач Інституту Конфуція Ван Баовей вважає, що у Шкірка – надзвичайний талант до вивчення мов.

Він швидко опанував китайську граматику й ієрогліфи. Дуже слухняний і працьовитий учень. Згідно зі старою китайською приказкою, найвидатніші люди походять з молоді. Іллю безперечно чекає світле майбутнє,

– впевнений викладач.

"Космічні" амбіції

Шкірко вже давно цікавиться взаємодією роботів і людей в космосі. Протягом декількох років хлопець стежить за діяльністю Ілона Маска – американського інженера і засновника компанії SpaceX. Його він називає "двигуном розвитку аерокосмічної галузі у світі".

Шкірко мріє зустрітися з Маском. "Як йому вдається так все досліджувати й розвивати? Цікаво, а сам він не хоче полетіти в космос?" – питає Ілля.

На запитання, чи не мріє він сам працювати в SpaceX, хлопець відповідає: "Я хочу створити щось краще, ніж SpaceX".

"Якщо люди не сміються над вашими цілями, значить ваші цілі занадто дрібні", – цитує Шкірко індійського бізнесмена Азима Премжі і тут же додає: "У мене поки що немає грандіозної мети. Просто цікавить космос і штучний інтелект".

Ілля Шкірко з Ніколасом Мі – фізиком і автором книги "Сила Хіггса" / Фото з особистого архіву Іллі Шкірка

Випускник ліцею сподівається, що сюжет "Термінатора" не стане реальністю в майбутньому. На його думку, "робототехніку варто використовувати тільки в мирних цілях".

Життя поза школою

У мене було насичене шкільне життя. У вільний від навчання час я займався в гуртках з математики, фізики, інформатики, а також в Інституті Конфуція, – розповідає Ілля.

У червні й липні він наполегливо готувався до Міжнародного турніру юних фізиків. "Ну скільки можна? Вже й школа закінчилася, а ти все вчишся", – обурюються знайомі хлопця. Однак Шкірко запевняє, він робить тільки те, що йому приносить задоволення.

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Наприклад, з самого дитинства Ілля любить читати. У нього немає улюбленого жанру й автора, хоча і зізнається: "Найчастіше вибираю фентезі або науково-популярну літературу. Зараз читаю в оригіналі" Винні зірки – роман Джона Гріна. Мені подобається".

З третього класу хлопець вивчає китайську мову в Інституті Конфуція / Фото з особистого архіву Іллі Шкірка

Хлопець із задоволенням перечитує і переглядає "Гаррі Поттера". Він часто повертається і до повісті Ернеста Хемінгуея "Старий і море". Та й до інших розповідей американського письменника. "І навіть не знаю чому", – дивується Шкірко. Зараз Ілля намагається приділити більше часу книгам, фільмам і серіалам, позаяк в школі був занадто зайнятий навчанням.

Намагаюся прочитати всю класику, з якої повинен ознайомитися кожен. І як все встигнути? У мене ще є підписка на Netflix. Зараз дивлюся "Еліту" англійською. Вчуся сприймати мову на слух. Та й це ж цікаво,

– запевняє він.

Наостанок просимо його порадити школярам, ​​як підготуватися до ЗНО.