Однако два года назад он сменил амплуа. Конферансье юмористического шоу стал "слугой народа" и членом образовательного комитета ВРУ. Мы встретились с ним в его альма-матер – Киевском политехническом институте.

Читайте также Российские СМИ и наказание для родителей: дети рассказали о жизни на оккупированных территориях

Говорили о последствиях "дистанционки", прозападной модели образования, профильной школе, плагиате в диссертациях нардепов, ликвидации ОАСК, строительстве Президентского университета и отмене военного призыва. Не обошли во время разговора и скандальную тему – недавнее соглашение Германии и США по "Северному потоку-2".

Позиция США



Роман Грищук: "Многие конгрессмены призвали в соцсети остановить Nord Stream 2" / Facebook-страница Романа Грищука

В рамках программы "Открытый мир" Вы общались с американскими конгрессменами о запуске "Северного потока-2". Расскажите подробнее об этих встречах. Как члены Конгресса аргументируют позицию Штатов?

Так получилось, что в Вашингтон поехала группа депутатов. Мы использовали эту возможность, чтобы донести до конгрессменов украинскую повестку дня. С посольством согласовали основные темы для обсуждения. И вышли довольно таки продуктивные встречи. В Конгрессе все поддерживают вступление Украины в ЕС, НАТО, а также остановку строительства "Северного потока-2". Оксана Маркарова (посол Украины в США – 24 канал) говорит, что мы выступили, как дополнительный инструмент коммуникации.

Демократы больше слушали, но не комментировали позицию. Республиканцы критиковали действия власти. После наших встреч я включал Twitter-дипломатию (использование твиттера для дипломатической пропаганды – 24 канал). Многие конгрессмены призвали в соцсети остановить строительство.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне. Чего следует ожидать от этой встречи?

Было бы прикольнее, если бы договоренности Штатов и Германии обнародовали уже после встречи Зеленского и Байдена. Может, еще будет пересмотр этого вопроса. Шансы есть, хоть и маленькие. Битва еще не проиграна. Мы должны иметь прагматичные собственные интересы и надеяться только на себя. Партнеры за нас ничего не будут делать. Они могут сначала поддерживать, а в какой-то момент использовать нас в своих интересах.



Роман Грищук: "В Украине высшее образование частично выполняет социальную функцию" / Фото Алины Туришин

По поводу партнеров в вопросах образования. В Украине с 1990 года функционирует международный фонд "Возрождение". Он входит в созданную Джорджем Соросом сеть Фондов "Открытое общество". По вашему мнению, Сорос олицетворяет зло или добро?

Это российская пропаганда, которая своими щупальцами частично задевает и Украину. Эта демонизация чего-то прозападного. Мне кажется, это просто медийная такая история, как символизировать коллективный Запад в лице Сороса и его пытаться очернить.

Этот человек выделяет средства для продвижении собственных идей. У него есть своя философия – равенство правды, демократические сообщества. Это в принципе то, что резонирует и с нашей позицией. Что в этом плохого?

Неоднократно ваши коллеги, в частности экс-министр образования Анна Новосад и председатель образовательного комитета по вопросам образования Сергей Бабак, говорили, что в Украине должны появляться вузы с прозападной моделью учебного процесса. Насколько уместно переносить успешные кейсы других стран на украинские реалии?

Западное образование просто более качественное. В Украине высшее образование частично выполняет социальную функцию. Ребенок после школы поступает в университет, чтобы не идти сразу на работу. Государство его еще и поддерживает стипендией.

Интересно Учиться за границей: 10 лучших стран для студентов

Часто это не про образование, а о какой-то социальной поддержке для молодежи, особенно когда мы говорим не о топовых вузах, а о большой части посредственных. У человека есть еще пять лет находить себя. В Европе или Штатах дети прилагают много усилий, чтобы выиграть грант на обучение. У них нет такого, как в Украине. Изучать одно, работать в другом, а потом найти себя в совершенно третьем. Если ты там вложил большое количество средств, чтобы получить эту специальность, то ты в ней уже и работаешь.

Профильная школа и последствия "дистанционки"

В рамках концепции Новой украинской школы в 2022-м начнут работать базовые школы с различным профилем обучения. То есть ребенку придется выбирать, какие предметы он будет глубоко изучать. Однако в 15 – 16 лет школьники могут не знать, чего они хотят...

У нас с 2027-го полноценно запускается трехлетняя старшая профильная школа – 10, 11, 12 класс. Ребенок сможет выбирать индивидуальную образовательную траекторию, в том числе и часть предметов. В Штатах помимо учителей есть еще условные психологи, которые помогают детям разобраться в себе.

Дети, которые идут в 10 класс, это уже взрослые. Поэтому даже если школа территориально будет находиться далеко от дома, то это нормально. Мы учимся ради чего-то, ради качественного образования.

В профильной школе должны быть минимум два класса по 25 человек для того, чтобы была возможность создать лицей. И мы не можем для пяти детей сделать десять профилей.

В программе "Как по Маслоу" Вы говорили: "После 11 класса ты не знаешь, куда идти, что выбирать". Теперь Вы говорите о профильной школе. Отказываетесь от своих слов?

Наоборот. Профильная школа как раз для того, чтобы более осознанно выбирать дисциплины в университете. Если я понимаю, что мне нравится биологический или математический профили, то я за три года еще больше в эту историю углубляюсь. Чтобы уже на выходе из 11-го класса ты делал осознанный выбор.

Как-то не сходится. Вы хотели работать учителем еще в старшей школе, но поступили на медико-инженерный факультет, поскольку там была лучшая команда КВН в городе. Почему тогда не поступили в педагогический ВУЗ? Там же тоже была бы команда КВН.

В школе я учился в математическом классе. Сюда (в КПИ – 24 канал) поступил благодаря золотой медали. Выбрал факультет, потому что название прикольное и перспективная специальность. Будет неправдой сказать, что это был стопроцентный выбор. Я удивлюсь, если кто-то осознанно, ну кроме медиков, может выбирать после школы специальность, а также говорить: это мое призвание.

Да, у меня есть мечта работать в школе. Однако только в КПИ была телевизионная команда КВН, когда я поступал. Я хотел именно туда.



Член Комитета ВРУ по вопросам образования отмечает: "Математическое образование в Украине становится все слабее" / Фото Алины Туришин

Зарплаты учителей точно не заоблачные. Сколько должны они зарабатывать?

Зарплата учителя должна быть достойной, чтобы таким образом лучшие люди могли идти.

Это возвращаясь к заявлениям команды Зеленского во время избирательной гонки. Тогда говорили о четырех тысячах долларов.

Я понял абсолютно. Я именно поэтому не называю цифру, потому что вы ее будете сравнивать с той же суммой. Если говорить о США, учитель в штате Нью-Гемпшир в год зарабатывает 40 тысяч долларов. У них контракты на 9 месяцев. Два месяца они просто отдыхают.

В этом году впервые после 11-го класса все абитуриенты сдавали ВНО по математике. Пороговый балл теста не смогли преодолеть 31% абитуриентов. Кто в этом виноват?

Математическое образование в Украине становится все слабее. Вчера общался с НАОКВО (Национальным агентством качества образования – 24 канал). 48 тысяч учителей не хватает, особенно учителей-предметников. Это именно физика, математика.

Даже в Киеве есть школы, в которых не преподается физика, потому что нет учителей. О какой сдаче ВНО по этим предметам мы можем говорить.

Дистанционное обучение никак не повлияло на уровень знаний?

Дистанционная форма обучения – это эти два года. Если бы было обязательное ВНО три года назад, то я думаю, что результаты были бы близки к этому. Конечно, "дистанционка" ударила по качеству образования. В отдаленных регионах или даже в Киеве есть семьи, в которых у детей не было возможности учиться из-за отсутствия гаджетов.

Сейчас учителя, которые преподают дистанционно, должны бороться за внимание ребенка и через экран доносить мысль. Это условно YouTube-блогеры. Я искренне благодарен учителям, которые это делали. Мы знаем, что были учителя, которые просто сбрасывали задачи в Viber. В целом по всему миру упал уровень образования. Мы говорили и с представителями Департамента образования Нью-Гемпшира. Такая же проблема.

Если усилят карантин – работать будут только те школы, где 80% учителей привиты. То есть уровень знаний школьников теперь будет зависеть от того, поддерживают ли сотрудники школ кампанию по вакцинации против COVID-19. Только что Вы сами сказали, что из-за "дистанционки" ухудшились знания.

У нас на одной чаше весов находится здоровье детей, а на другой – качество знаний. В некоторых случаях мы ставим здоровье впереди качества образования. Давайте лучше поговорим о критическом мышлении, когда учителя не хотят вакцинироваться. А потом они рассказывают о каких-то научных методах, научных исследованиях. Это вот то, что пугает.

Считаете ли уместным предоставлять людям с таким уровнем критического мышления возможность на референдуме решать судьбу страны? Например, господин Зеленский предложил вынести вопрос продажи земли иностранцам на всеукраинский референдум.

Это манипулятивный вопрос. У нас достаточно высокий уровень образования. Мы хотим, чтобы он был еще выше. У нас образованное население. Ну вот Вы говорите низкий уровень образования. Ну давайте не будем позволять людям садиться за руль, давайте не позволять продавать квартиры.

Если у тебя есть свой пай, то ты имеешь право им распоряжаться. Возможность продажи земли иностранцам может повысить цену на пай.

Скриншот сообщения

И последний вопрос по поводу среднего образования. В одном из Facebook-сообщений Вы поинтересовались, что думают Ваши подписчики относительно уроков трудового обучения в школе. К вам обратились с просьбой вернуть для ребят более "мужские" уроки, поскольку сейчас они шьют подушки для иголок. Девушки должны учиться отдельно от парней?

В американских школах есть для всех учащихся на выбор предметы: макраме, фотография, кулинария... Я за то, чтобы и у нас было так же. Чтобы кто-то работал с 3D-принтером или фрезерным станком, а кто-то вышивал или учился монтировать.

Возвращаемся к концепции Новой украинской школы. Чем больше школа, тем больше возможностей. Трудно сделать 5-10 предметов на выбор, если в школе учатся 150 детей.

Отмена военного призыва и "университет будущего"

Вы служили в армии?

Нет.

Сейчас в армию призывают мужчин от 18 лет до 27 лет, которых медкомиссия признает годными к военной службе. Поэтому многие ребята продолжают обучение в магистратуре и даже идут в аспирантуру. Как власть должна реагировать на это?

В прошлом году из-за коронавируса у нас подвинулось поступление в магистратуру. И мне вместе с коллегами пришлось отстаивать конституционное право на образование некоторых абитуриентов, которых без их согласия забирали через военкоматы. Приходилось спасать детей.

Нам лучше иметь мотивированных людей в армии, а не заставлять всех туда идти. Я больше за то, чтобы служение в армии было инициативой от человека. Уже много говорят об отмене военного призыва.

Ваш коллега, председатель образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак говорил, что он больше за развитие частных университетов. И здесь Владимир Зеленский объявляет о создании в Киеве Президентского университета, проекта стоимостью 7,2 млрд грн. Вы не можете найти общий язык между собой? У нас же децентрализация.

Есть позиции депутатов, позиция министра, а есть позиция президента. У нас с одной стороны происходит процесс децентрализации, а с другой – процесс урбанизации. Но все так или иначе едут в Киев. Иногда лучше начать что-то с нуля, чем пытаться реформировать какой-то университет. В рамках этой логики мне понятна история с Президентским университетом.

Я не вижу ничего плохого в том, что у нас появится новое заведение высшего образования, в котором будут преподавать специальности, которые будут актуальны в нашей стране в будущем.

Плагиаторы в Раде и "худший президент Украины"

Теперь относительно ваших коллег-плагиаторов от ОПЗЖ Ильи Кивы, Виктора Черного, а также министра образования Сергея Шкарлета...

Говорят, Сергей Шкарлет подал в суд на НАОКВО (Национальное агентство качества образования – 24 канал) и суд не нашел плагиата в его работах.

Окружной административный суд города Киева. К его решениям можно серьезно относиться?

Мы его еще не ликвидировали, хотя очень хочется. Я не могу комментировать это решение, потому что не читал диссертации Черного, Кивы и Шкарлета. Есть правовая оценка судей. Моя оценка Окружного административного суда – отрицательная. Есть ли вопросы к некоторым их решениям? Есть. Могу ли я комментировать это их решение без ознакомления с результатами дела? Наверное, не могу.

Диссертации в Кивы еще нет. Аттестационная комиссия при МОН еще не приняла решения по его диссертации. Я надеюсь, что они ознакомятся с материалами, которые опубликовали журналисты, в том числе Bihus.Info, и не дадут ему ученой степени.



Роман Грищук: "Невозможно за пять лет сделать все, чтобы все люди сказали: "Ок. Круто! "/ Фото Алины Туришин

Если докажут, что Сергей Шкарлет плагиатор, то Вы проголосуете за его отставку?

Ну, я не голосовал за его назначение (во время голосования воздержался – 24 канал). Это не связанные между собой процессы. У нас нет законодательства по поводу доказательства плагиата.

На упреки украинцев об уровне образования "слуг народа" Вы отвечали: "Дайте нам пять лет и потом уже делайте выводы". Если у вашей команды и президента не получится, снимите ли Вы продолжение выпуска "Худший президент Украины", который вышел в "Мамахохотала"?

Вряд ли я вернусь в "Мамахохотала". Я не участвовал ни в одном выпуске в течение последних двух лет. Только иногда их смотрю. О продолжении точно могу сказать, что такое видео нельзя снимать. Есть огромное количество достижений. Невозможно за пять лет сделать все, чтобы все люди сказали: "Ок. Круто!" Всегда найдутся те, кто скажут: "Мало!" или "Сделали не так!"