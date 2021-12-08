Цена выросла в 15 раз: на Львовщине продали государственный спиртзавод за рекордную сумму

Фонд госимущества Украины продал спиртзавод в селе Узловое Червоноградского района. Во время аукциона его стоимость выросла в 15 раз.

Узловский спиртзавод расположен в 10 километрах от Радехова. Сейчас он находится в состоянии ликвидации.

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Узловский спиртзавод продали на аукционе

Фонд госимущества 8 декабря провел аукцион по продаже Узловского спиртзавода на платформе Prozorro. Продажи. В торгах приняли участие 8 претендентов. Победителем определили ООО "Гольцварен". Компания предложила приобрести недвижимость завода за 333,3 миллиона гривен. Эта сумма в 15 раз превысила начальную цену имущества – 21 миллион гривен.

Общая площадь недвижимости на территории бывшего спиртзавода составляет 12 тысяч квадратных метров. Там размещен ряд объектов:

ферментный цех;

здание главного корпуса;

спиртоподвал;

депо;

электроподстанция и пр.

Объекты "Узловского МПД" расположены на земельных участках площадью 12,7 гектара. Фонд госимущества в течение месяца должен заключить договор с победителем торгов.

Смотрите фото с Узловского спиртзавода / Фото "Твоє місто"

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Фонд госимущества продал уже 7 спиртзаводов на Львовщине

Узловский спиртзавод стал седьмым объектом ГП "Укрспирт", который выставили на продажу на Львовщине. Ранее Фонд госимущества продал:

спиртзавод в Лопатине Радеховского района за 50 миллионов гривен:

Суходольский спиртовой завод на Бродовщине за 60 миллионов гривен;

Борокский спиртзавод на Сокальщине за 55 миллионов гривен;

Воютицький спиртзавод на Самборщине за 48 миллионов гривен;

Великолюбинский спиртзавод за 55 миллионов гривен;

Рава-Русский спиртзавод за 31 миллион гривен.