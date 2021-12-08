Вузлівський спиртзавод розташований за 10 кілометрів від Радехова. Наразі він перебуває у стані ліквідації.

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Вузлівський спиртзавод продали на аукціоні

Фонд держмайна 8 грудня провів аукціон з продажу Вузлівського спиртзаводу на платформі Prozorro.Продажі. У торгах взяли участь 8 претендентів. Переможцем визначили ТзОВ "Гольцварен". Компанія запропонувала придбати нерухомість заводу за 333,3 мільйона гривень. Ця сума у 15 разів перевищила початкову ціну майна – 21 мільйон гривень.

Загальна площа нерухомості на території колишнього спиртзаводу становить 12 тисяч квадратних метрів. Там розміщена низка об'єктів:

ферментний цех;

будівля головного корпусу;

спиртопідвал;

депо;

електропідстанція тощо.

Об'єкти "Вузлівського МПД" розташовані на земельних ділянках площею 12,7 гектара. Фонд держмайна упродовж місяця повинен укласти договір з переможцем торгів.

Дивіться фото з Вузлівського спиртзаводу / Фото "Твоє місто"

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Фонд держмайна продав вже 7 спиртзаводів на Львівщині

Вузлівський спиртзавод став сьомим об'єктом ДП "Укрспирт", який виставили на продаж на Львівщині. Раніше Фонд держмайна продав:

спиртзавод в Лопатині Радехівського району за 50 мільйонів гривень:

Суходільський спиртовий завод на Бродівщині за 60 мільйонів гривень;

Борокський спиртзавод на Сокальщині за 55 мільйонів гривень;

Воютицький спиртзавод на Самбірщині за 48 мільйонів гривень;

Великолюбінський спиртзавод за 55 мільйонів гривень;

Рава-Руський спиртзавод за 31 мільйон гривень.

Цікаво! За даними YouControl, ТзОВ "Гольцварен" зареєстрували у лютому 2020 року в Києві. Компанія займається гуртовою торгівлею. Одноосібним власником є львів'янин Богдан Старшевський. Він також володіє будівельною компанією "Баупрод".