Узловский спиртзавод расположен в 10 километрах от Радехова. Сейчас он находится в состоянии ликвидации.
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Узловский спиртзавод продали на аукционе
Фонд госимущества 8 декабря провел аукцион по продаже Узловского спиртзавода на платформе Prozorro. Продажи. В торгах приняли участие 8 претендентов. Победителем определили ООО "Гольцварен". Компания предложила приобрести недвижимость завода за 333,3 миллиона гривен. Эта сумма в 15 раз превысила начальную цену имущества – 21 миллион гривен.
Общая площадь недвижимости на территории бывшего спиртзавода составляет 12 тысяч квадратных метров. Там размещен ряд объектов:
- ферментный цех;
- здание главного корпуса;
- спиртоподвал;
- депо;
- электроподстанция и пр.
Объекты "Узловского МПД" расположены на земельных участках площадью 12,7 гектара. Фонд госимущества в течение месяца должен заключить договор с победителем торгов.
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Фонд госимущества продал уже 7 спиртзаводов на Львовщине
Узловский спиртзавод стал седьмым объектом ГП "Укрспирт", который выставили на продажу на Львовщине. Ранее Фонд госимущества продал:
- спиртзавод в Лопатине Радеховского района за 50 миллионов гривен:
- Суходольский спиртовой завод на Бродовщине за 60 миллионов гривен;
- Борокский спиртзавод на Сокальщине за 55 миллионов гривен;
- Воютицький спиртзавод на Самборщине за 48 миллионов гривен;
- Великолюбинский спиртзавод за 55 миллионов гривен;
- Рава-Русский спиртзавод за 31 миллион гривен.