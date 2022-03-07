200 тысяч беженцев остались во Львове, – Садовый о ситуации в городе

Сотни тысяч гражданских, чьи дома попали под обстрелы оккупантов, выехали из своих населенных пунктов. Множество из них получили убежище за границей, однако есть и те, кого приютили в городах на западе нашей страны.

По состоянию на 7 марта во Львове находятся 200 тысяч беженцев из других регионов Украины. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в ходе брифинга.

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Ситуация с беженцами во Львове

По словам Садового, переселенцев из других регионов нашей страны разместили в заведениях образования, культуры, районных организациях, хостелах и т.д. Вместе с тем, через вокзал Львова сейчас ежедневно проходит около 60 тысяч человек.

Мэр города отметил, что Львов готовится и к новым волнам временного переселения людей из других регионов страны. Именно поэтому Садовый призывает международные организации, имеющие опыт работы с беженцами, помочь с организацией поддержки.

Брифинг Андрея Садового и Марии Ефросининой о ситуации с переселенцами во Львове: смотрите видео

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