В 3 районах Львова 30 ноября не будет воды: адреса
30 ноября 2021 , 11:32Читати новину українською
Источник:Львовводоканал
Специалисты Львовводоканала 30 ноября будут проводить ремонтные работы на водопроводах города. Поэтому ряд улиц в Шевченковском, Зализничном и Франковском районах временно останутся без водоснабжения.
Причина отключения воды – переподключение вновь построенных участков водопровода на улицах Шевченко – Юнакива. Водоснабжение планируют восстановить к 20:00.
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Где во Львове не будет воды с 9:00 до 20:00
- улица Бортнянского – все дома;
- улица Братьев Михновских – все дома;
- улица Вернигоры – все дома;
- улица Голубовича – все дома;
- улица Городоцкая – дома № 44 – 110 (четная сторона), 85 – 151 (нечетная сторона);
- улица Гуни – все дома;
- улица Гушалевича – все дома;
- улица Ерошенко – все дома;
- улица Железнодорожная – все дома;
- улица Золотая – все дома;
- улица Квитки Основьяненко – все дома;
- улица Кирилловская – все дома;
- улица Клепаровская – все дома;
- улица Комарова – все дома;
- улица Кооперативная – все дома;
- улица Короткая – все дома;
- улица Луцкого – все дома;
- улица Марка Вовчка – все дома;
- улица Магазинова – все дома;
- улица Моринецкая – все дома;
- улица Морозенко – все дома;
- улица Елены Степановны – все дома;
- улица Одесская – все дома;
- улица Перова – все дома;
- площадь Князя Святослава – все дома;
- улица Пстрака – все дома;
- улица Стеклянная – все дома;
- улица Сорохтея – все дома;
- улица Сосенка – все дома;
- улица Стародубская – все дома;
- улица Стороженко – все дома;
- улица Татарбунарская – все дома;
- улица Турянского – все дома;
- улица Хорватская – все дома;
- улица Хотинская – все дома;
- улица Чоловского – все дома;
- улица Шведская – все дома;
- улица Шевченко – дома № 2 – 164 (четная сторона), 11 – 115 (нечетная сторона);
- улица Щекавицкая – все дома;
- улица Юнакива – все дома;
- улица Ярослава Мудрого – все дома;
- улица Яворовская – все дома;
- улица Ясная – все дома;
- улица Яцкова – все дома.
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Где будут подавать воду с пониженным давлением (до третьего этажа)
- улица Ангеловича – все дома;
- улица Антоновича – дома № 4 - 48 (четная сторона), 7 - 37 (нечетная сторона);
- улица Архитекторская – все дома;
- улица Библиотечная – все дома;
- улица Васильковского – все дома;
- улица Вийтовича – все дома;
- улица Героев УПА – все дома;
- улица Глубокая – все дома;
- улица Головацкого – все дома;
- улица Горской – все дома;
- улица Декарта – все дома;
- улица Ефремова – все дома;
- улица Затышна – все дома;
- улица Карпинского – все дома;
- улица Матейка – все дома;
- улица Мельника – все дома;
- улица Меретина – все дома;
- улица Новый Свет – все дома;
- улица Новаковского – все дома;
- улица Одесская – все дома;
- улица Озаркевича – все дома;
- улица Опольского – все дома;
- площадь Дворцовая – все дома;
- площадь Кропивницкого – все дома;
- площадь Лыпнева – все дома;
- площадь Шашкевича – все дома;
- улица Политехническая – все дома;
- улица Профессорская – все дома;
- улица Рылеева – все дома;
- улица Русовых – все дома;
- улица Бандеры – все дома;
- улица Сарьяна – все дома;
- улица Сеченова – все дома;
- улица Сорохтея – все дома;
- улица Старицкого – все дома;
- улица Техническая – все дома;
- улица Тобилевича – все дома;
- улица Устияновича – все дома;
- улица Федьковича – все дома;
- улица Черновицкая – все дома;
- улица Чупринки – все дома;
- улица Шараневича – все дома;
- улица Шептицких – все дома;
- улица Шептицкого – все дома
После завершения ремонтных работ специалисты проведут промывку уличной водопроводной сети. В это время возможна временная окраска воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.Обратите внимание! Информацию об аварийном и плановом отключении водоснабжения можно найти на портале Львовводоканала.