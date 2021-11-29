Ремонт по улице Бандеры выполняет подрядная организация "Онур Конструкцион Интернешнл". Общая стоимость работ согласно договору составляет 209,5 миллиона гривен.
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Улицу Бандеры откроют до 19 декабря
Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что на всех улицах, где проводят ремонт, продолжаются работы.
Улицу Степана Бандеры мы планируем к Николаю сделать полностью проездной. Это же касается улицы Шимзеров, ведь там основные работы уже завершили,
– добавил Садовый.
По словам мэра, конечно, что какие-то детали еще будут доделывать, однако по обеим улицам в этом году снова начнут ездить автомобили.
"Если говорить об улице Шевченко, то там ремонтные работы будут продолжаться в течение зимы. Учитывая скальную породу, на которую натолкнулись во время работ, замедлился процесс, потому что именно в том месте должен проходить коллектор", – отметил городской голова.
На улице Орлика также ведутся ремонтные работы. По словам Садового, здесь решили проложить коллектор не по тротуару, как было прежде, а по дороге. На этой улице ремонт также продлится зимой.
"Главное, что работы продолжаются. Все начатые работы будут завершены. Уже планируем ремонты, которые будем делать на следующий год" – подытожил мэр.
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Коротко о ремонте улицы Бандеры
- Проектная организация ООО "ТрамДорПроект" в 2020 году разработала проектно-сметную документацию на реконструкцию улицы Степана Бандеры.
- По проекту там заменят все инженерные сети и обустроят проезжую часть и трамвайные пути посреди улицы.
- Также на Бандеры установят контактную сеть для трамваев и новое уличное освещение, по обе стороны дороги создадут велосипеды, а на отдельных участках – велодорожки.
- На улице появятся карманы для скорой помощи, аварийных служб и временной стоянки машин жителей домов.
- Улица Бандеры будет инклюзивной – тротуары и пешеходные зоны обустроят с условиями передвижения маломобильных групп населения.
- В общей сложности специалисты отремонтируют всю улицу протяженностью 1,05 километра.