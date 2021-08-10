На более 55 львовских улицах 10 августа не будет света: адреса
10 августа 2021 , 11:16Читати новину українською
Источник:Львовоблэнерго
Во Львове из-за ремонта электросетей 10 августа будут выключать свет. Без электроснабжения временно останутся более 55 улиц города.
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17: 00.
Интересно Во Львове произошла авария на высоковольтной линии: электротранспорт не курсирует
Где во Львове не будет света с 8:00 до 17: 00
- улица Антоновича, дом № 24;
- улица Бандеры – дом № 9;
- улица Вашингтона – дома № 4а, б, в, 5, 6, 8;
- улица Владимира Великого – дома № 1, 3, 9, 49, 49А, 53, 53А;
- улица Героев Крут – дома № 9а, 11б, 27, 27а;
- улица Героев УПА – дом № 73;
- улица Гипсовая – дом № 16;
- улица Гринченко – дом № 13а;
- улица Грюнвальдская – дома № 1 – 12;
- улица Дагестанская – дома № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а;
- улица Довгая – дома № 31, 35, 35а, 35Б, 42, 44, 44 Г, 44А, 44Б, 44В, 44д, 52, 91;
- улица Донцова – дома № 2, 4, 9;
- улица Ефремова – дома № 60, 62, 64, 68, 70, 82;
- улица Запашная – дома № 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 8, 20;
- улица Золотая – дома № 10, 11, 13, 15, 15а, 17, 18, 20, 21, 22, 22а, 24;
- улица Клепаровская – дом № 25А;
- улица Кокорудза – дома № 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16;
Заметьте Во Львове призерам Олимпиады-2020 подарят по квартире
- улица Коновальца (боковая) – дом № 2а;
- улица Коновальца – дома № 62, 64, 69 – 75, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 85а, 85б, 87 – 96;
- улица Конотопская – дома № 6, 9;
- улица Кульпарковская – дома № 59, 61, 63, 65;
- улица Лычаковская – дома № 18, 22, 24, 24А, 27, 31, 35, 37а;
- улица Линкольна – дом № 47;
- улица Гетмана Мазепы – дома № 33, 35, 37, 39;
- улица Медовой Пещеры – дома № 6 – 28 (парные), 33, 33а, 35, 37;
- улица Миколайчука – дома № 2а, 4;
- улица Мисливская – дом № 29;
- улица Научная – дом № 4, 10а;
- улица Независимости – дома № 24а, 36, 38, 42а, 42Б, 44, 45, 46, 46в, 47, 48, 50, 50б, 52, 54;
- улица Окуневского – дом № 1;
- улица Очеретяная – дома № 1, 1а, 3 – 9а, 11 23, 35а, 37;
- улица Парфановичей – дома № 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14;
- улица Пасечная – дома № 121, 121а, 140, 142, 144;
- улица Перемойская – дома № 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11А, 12, 13, 14, 16;
- улица Плуговая дом № 19;
- улица Повстанческая – дома № 1, 3 – 9, 13, 13А, 15, 17;
- улица Промышленная, дом № 9а;
- улица Пстрака – дом № 4;
- улица Рабочая, дом № 1;
- улица Расточье – дома № 15, 27, 29, 29а;
- улица Рубчака – дома № 2, 4;
- улица Садоводческая, дом № 11;
- улица Симиренко, дом № 23;
Читайте также На трассе Львов – Луцк установили временный мост: проезд разрешили не всем
- улица Смолистая – дома № 6-11а, 13, 13а, 17, 19, 21, 25, 29, 33, 33а, 33б, 50, 50а;
- улица Соколиная – дома № 3, 3А, 3б, 5;
- улица Соломенко – дома № 1, 4, 4а, 6, 9, 9а, 10, 11, 12, 12А, 14, 16, 18а, 18б, 21;
- улица Сосенко – дома № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 28;
- улица Сосновая – дома № 1, 3;
- улица Стрыйская – дома № 104, 106;
- улица Творчая – дома № 52, 52а, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 70а;
- улица Тенистая – дома № 1, 1А, 1б, 3, 3а, 3г, 5, 7, 8, 9, 9а, 10, 13, 13а, 15, 21, 32, 38;
- улица Чехова – дома № 4 – 2;
- улица Черновола – дома № 59, 63, 67Ж;
- улица Чувашская – дома № 32, 32а, 34, 36, 36б, 38, 43, 45, 45а, 47, 47а, 49а;
- улица Чупринки – дома № 100, 102, 104, 108, 110, 112, 85, 87, 98, 98А, 99;
- улица Яцкова – дом № 25.