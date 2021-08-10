Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
Цікаво У Львові трапилась аварія на високовольтній лінії: електротранспорт не курсує
Де у Львові не буде світла з 8:00 до 17:00
- вулиця Антоновича – будинок № 24;
- вулиця Бандери – будинок № 9;
- вулиця Вашингтона – будинки № 4а, б, в, 5, 6, 8;
- вулиця Володимира Великого – будинки № 1, 3, 9, 49, 49А, 53, 53А;
- вулиця Героїв Крут – будинки № 9а, 11б, 27, 27а;
- вулиця Героїв УПА – будинок № 73;
- вулиця Гіпсова – будинок № 16;
- вулиця Грінченка – будинок № 13а;
- вулиця Ґрюнвальдська – будинки № 1 – 12;
- вулиця Дагестанська – будинки № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а;
- вулиця Довга – будинки № 31, 35, 35а, 35Б, 42, 44, 44 Г, 44А, 44Б, 44В, 44д, 52, 91;
- вулиця Донцова – будинки № 2, 4, 9;
- вулиця Єфремова – будинки № 60, 62, 64, 68, 70, 82;
- вулиця Запашна – будинки № 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 8, 20;
- вулиця Золота – будинки № 10, 11, 13, 15, 15а, 17, 18, 20, 21, 22, 22а, 24;
- вулиця Клепарівська – будинок № 25А;
- вулиця Кокорудза – будинки № 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16;
Зауважте У Львові призерам Олімпіади-2020 подарують по квартирі
- вулиця Коновальця Бічна – будинок № 2а;
- вулиця Коновальця – будинки № 62, 64, 69 – 75, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 85а, 85б, 87 – 96;
- вулиця Конотопська – будинки № 6, 9;
- вулиця Кульпарківська – будинки № 59, 61, 63, 65;
- вулиця Личаківська – будинки № 18, 22, 24, 24А, 27, 31, 35, 37а;
- вулиця Лінкольна – будинок № 47;
- вулиця Гетьмана Мазепи – будинки № 33, 35, 37, 39;
- вулиця Медової Печери – будинки № 6 – 28 (парні), 33, 33А, 35, 37;
- вулиця Миколайчука – будинки № 2а, 4;
- вулиця Мисливська – будинок № 29;
- вулиця Наукова – будинок № 4, 10а;
- вулиця Незалежності України – будинки № 24а, 36, 38, 42а, 42Б, 44, 45, 46, 46в, 47, 48, 50, 50б, 52, 54;
- вулиця Окуневського – будинок № 1;
- вулиця Очеретяна – будинки № 1, 1а, 3 – 9а, 11 23, 35а, 37;
- вулиця Парфановичів – будинки № 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14;
- вулиця Пасічна – будинки № 121, 121а, 140, 142, 144;
- вулиця Перемиська – будинки № 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11А, 12, 13, 14, 16;
- вулиця Плугова – будинок № 19;
- вулиця Повстанська – будинки № 1, 3 – 9, 13, 13А, 15, 17;
- вулиця Промислова – будинок № 9а;
- вулиця Пстрака – будинок № 4;
- вулиця Робітнича – будинок № 1;
- вулиця Розточчя – будинки № 15, 27, 29, 29а;
- вулиця Рубчака – будинки № 2, 4;
- вулиця Садівнича – будинок № 11;
- вулиця Симиренків – будинок № 23;
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- вулиця Смолиста – будинки № 6 – 11а, 13, 13а, 17, 19, 21, 25, 29, 33, 33а, 33б, 50, 50а;
- вулиця Соколина – будинки № 3, 3А, 3Б, 5;
- вулиця Солом'янка – будинки № 1, 4, 4А, 6, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 14, 16, 18а, 18б, 21;
- вулиця Сосенка – будинки № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 28;
- вулиця Соснова – будинки № 1, 3;
- вулиця Стрийська – будинки № 104, 106;
- вулиця Творча – будинки № 52, 52а, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 70а;
- вулиця Тіниста – будинки № 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3г, 5, 7, 8, 9, 9а, 10, 13, 13а, 15, 21, 32, 38;
- вулиця Чехова – будинки № 4 – 2;
- вулиця Чорновола – будинки № 59, 63, 67Ж;
- вулиця Чуваська – будинки № 32, 32а, 34, 36, 36б, 38, 43, 45, 45а, 47, 47а, 49а;
- вулиця Чупринки – будинки № 100, 102, 104, 108, 110, 112, 85, 87, 98, 98А, 99;
- вулиця Яцкова – будинок № 25.