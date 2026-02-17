Лежал почти целый: на Львовщине возле домов нашли российский БпЛА возле домов

После очередной российской атаки в ночь на 17 февраля жители села Стрыйского района обнаружили вражеский беспилотник, который лежал возле частник домов. На место находки уже прибыли правоохранители.

О находке сообщила Львовская ОГА.

Смотрите также Обломки сбитого дрона повредили подстанцию железной дороги под Львовом

Что известно о находке?

Россия в очередной раз атаковала Украину дронами и ракетами в ночь на 17 февраля. На Львовщине в одном из сел заметили сбитый вражеский беспилотник. На фото видно, что это российский дрон типа "Герань-2".



Российский БпЛА заметили в селе на Львовщине / фото Львовская ОВА

Жителей уже предупредили об опасности. Правоохранители запретили подходить или касаться беспилотника.

Напомним, что утром 17 февраля российские войска атаковали Львовскую область. По данным местной ОВА, во время утренней воздушной тревоги, длившейся с 06:10 до 08:56 вражеский ударный дрон типа "Шахед" вошел в воздушное пространство Львовщины. Позже еще четыре российских боевых БпЛА пересекли границу области. Три из них сбила ПВО, однако один исчез с радара.

Что известно об атаке в ночь на 17 февраля?