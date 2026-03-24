Еще одно попадание вражеского дрона во Львове: пострадал дом на Сыхове
- Вражеский дрон попал в жилой дом на Сыхове во Львове, пострадал объект на проспекте Красной Калины.
- Это второй случай за день, экстренные службы работают на месте, жителей призывают оставаться в укрытиях из-за высокой угрозы новых ударов.
Во Львове зафиксировали еще одно попадание вражеского дрона. На этот раз пострадал жилой дом на Сыхове, на проспекте Красной Калины.
Экстренные службы уже выехали на место происшествия, жителей призывают находиться в укрытиях. Об этом сообщает городской голова Андрей Садовый.
Что известно о попадании в многоэтажку?
Во Львове произошло очередное попадание вражеского дрона в жилой дом. Инцидент произошел 24 марта около 16 часов на Сыхове, на проспекте Красной Калины.
На месте работают спасательные службы и полиция для оценки ущерба и обеспечения безопасности жителей. Жителей призывают не покидать укрытий, соблюдать сигналы воздушной тревоги и оставаться бдительными.
Это уже второй случай во Львове сегодня: ранее вражеский БпЛА повредил жилой дом в центральной части города. Местные власти и правоохранители продолжают мониторить ситуацию и реагировать на новые угрозы.
Угроза новых ударов остается высокой, поэтому жителей призывают сохранять спокойствие, но быть готовыми к возможной эвакуации.
Что известно о первом попадании во Львове?
Во Львове зафиксировали взрыв в центральной части города. По предварительной информации, в результате удара могли пострадать объекты исторической застройки, которые относятся к наследию ЮНЕСКО. Официальные данные о масштабах разрушений и пострадавших пока уточняются.
В результате атаки пострадали по меньшей мере два человека. Они находятся в тяжелом состоянии.