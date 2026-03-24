Дрон попал в дом в центре Львова: жуткое видео: жуткое видео

Во Львове зафиксировали взрыв в центральной части города. По предварительным данным, есть попадания и повреждения объектов, которые могут входить в наследие ЮНЕСКО.

Угроза новых ударов остается высокой. Об этом сообщает председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

Смотрите также На Тернопольщине снова гремят взрывы: область атакуют "Шахеды"

Что известно о попадании?

Российские войска продолжают атаковать Львовскую область. Во Львове 24 марта около 16 часов зафиксировали прилет в центральной части города.

По предварительной информации, в результате удара могли пострадать объекты исторической застройки, которые относятся к наследию ЮНЕСКО. Официальные данные о масштабах разрушений и пострадавших пока уточняются.

Местные власти и экстренные службы работают на месте происшествия. Информации о жертвах пока не обнародовали.

В то же время воздушная тревога продолжается, и угроза новых ударов остается высокой. Жителей города призывают не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях.

Что еще известно об атаке Львова 24 марта?