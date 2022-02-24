Атаки России на Львовщину: Козицкий рассказал о последствиях
24 февраля 2022 , 10:37Читати новину українською
Россия с утра 24 февраля атаковала Львовщину. Обстрелам подверглись 3 военных объекта.
К счастью, в результате атак никто не пострадал. Об этом рассказал глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
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Какие объекты атаковал враг
- военные части в Каменце-Бугской;
- Новом Калине;
- Бродах.
Львовский аэропорт и взлетную полосу охраняют. Под охрану были взяты и объекты критической инфраструктуры.
Козицкий призвал жителей Львовщины быть бдительными и сообщать правоохранителям о подозрительных лицах в области.