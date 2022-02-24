Атаки России на Львовщину: Козицкий рассказал о последствиях

Россия с утра 24 февраля атаковала Львовщину. Обстрелам подверглись 3 военных объекта.

К счастью, в результате атак никто не пострадал. Об этом рассказал глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

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Какие объекты атаковал враг

военные части в Каменце-Бугской;

Новом Калине;

Бродах.

Львовский аэропорт и взлетную полосу охраняют. Под охрану были взяты и объекты критической инфраструктуры.

Козицкий призвал жителей Львовщины быть бдительными и сообщать правоохранителям о подозрительных лицах в области.