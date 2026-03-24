После дронов могут быть ракеты, – Садовый призвал львовян реагировать на новые тревоги
- Мэр Львова Андрей Садовый призвал жителей во время тревоги прятаться в укрытие, поскольку Россия использует тактику растянутого поражения с различными типами вооружения, включая дроны и ракеты.
- Во Львове продолжается ликвидация последствий пожара после атаки.
Россия применяет тактику растянутого поражения, используя различные типы вооружения – после дронов могут запустить ракеты, а целями являются жилые дома. После последней такой атаки в центре Львова продолжается пожар, и спасатели до сих пор ликвидируют последствия.
Городской голова Львова Андрей Садовый в эфире 24 Канала отметил, что во время тревоги обязательно прятаться в укрытие, потому что ни одного условно безопасного места просто не существует.
Что делают во Львове для защиты от вражеских атак?
Враг использовал 40% номенклатуры авиационного вооружения и будет продолжать атаки. Россияне постоянно меняют тактику и ищут уязвимые места в ПВО.
Во время тревоги – только в укрытии, потому что предусмотреть, куда полетит дрон, невозможно. Сегодня четкая цель – жилые дома. День сложный, и следующие часы будут тяжелыми. Город выполняет все запросы военных, покупает дроны и антидроновые системы, потому что главное, чтобы люди были в безопасности,
– сказал Садовый.
Несколько подразделений спасателей до сих пор работают на месте – огонь внутри дома тушат второй раз, потому что после первого заливания в одной из квартир вспыхнуло снова.
"Мы пообщались с жителями, я спокоен. Спасатели работают качественно. Сейчас главное, чтобы люди в больнице были в порядке, ведь даже небольшое ранение может осложниться, особенно на фоне стресса", – подчеркнул Садовый.
Важно! Днем 24 марта Россия выпустила по Украине почти тысячу ударных беспилотников, на территорию залетело 556 российских дронов. Под удар попали Николаевская, Полтавская, Львовская, Одесская, Житомирская и Ивано-Франковская области.
Что еще известно о последствиях обстрела во Львове?
Во Львове от удара дрона повреждены жилой дом и объекты инфраструктуры. Жители убирают осколки стекла возле магазинов и заведений.
Кроме того, россияне попали в жилой дом возле церкви святого Андрея. На месте вспыхнул пожар, 13 человек доставили в больницу.
Обломки другого российского дрона также обнаружили на улице Степана Бандеры.