Школьный автобус столкнулся с грузовиком во Львовской области: пострадали женщина и ребенок

В городе Перемышляны Львовского района произошло ДТП с участием школьного автобуса и грузовика. В результате столкновения травмы получили двое пассажиров.

Пострадавших госпитализировали в больницы. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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Что известно об аварии?

Авария произошла 15 июня около 19:13 на улице Галицкой. В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения.

Травмы получили двое пассажиров школьного автобуса. Речь идет о женщине 1986 года рождения и ребенке 2016 года рождения.

Оба пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения Львова для оказания необходимой помощи и проведения обследований. Информация об их состоянии пока не обнародована.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. В частности, выясняется механизм столкновения, а также действия водителей перед аварией.

Окончательные выводы относительно причин ДТП будут сделаны после проведения необходимых следственных действий и экспертиз.

ДТП в Украине: последние новости

Украинский блогер и фитнес-тренер Сергей Данилец попал в ДТП на собственном спорткаре Aston Martin DB12, стоимость которого оценивается примерно в 350 тысяч долларов. Его жена Анастасия обнародовала подробности аварии в своих соцсетях и показала кадры с места происшествия.

По словам блогерши, ДТП произошло вечером 12 июня. В тот день Сергей вместе с сыном Максимом поехал за продуктами на спорткаре. Наибольшее беспокойство у подписчиков вызвало то, что в момент аварии в автомобиле находился ребенок. Впрочем, по словам Анастасии Данилец, серьезных последствий удалось избежать.

По предварительной информации, автомобиль занесло на мокрой после дождя дороге. Одной из возможных причин называют особенности конструкции спорткара. Aston Martin DB12 имеет задний привод, а такие автомобили на скользком покрытии могут быть более склонны к потере сцепления с дорогой, особенно при резких маневрах или ускорении.

Еще одна авария произошла в селе Вороновка в Николаевской области. По предварительным данным полиции, 19-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport не справился с управлением. После этого транспортное средство выехало за пределы моста и оказалось в реке.

На момент аварии в салоне находились семь человек. Травмы получили предположительно водитель, 40-летний мужчина и пятеро детей в возрасте 9, 11, 12 и 15 лет. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение для обследования и оказания помощи.

Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.