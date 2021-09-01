Аж сломал палку: на Львовщине староста деревни жестоко избил пенсионерку из-за коровы

На Львовщине 73-летняя женщина обвинила старосту села в избиении. Мужчина набросился на пенсионерку из-за того, что ее корова паслась на школьном стадионе. Пострадавшая находится в больнице.

На теле женщины – многочисленные гематомы. Также у нее диагностировали перелом кисти.

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Староста села побил пенсионерку из-за коровы

73-летняя Кристина Бугринец со Львовщины обвинила старосту села в избиении. Она рассказала, что мужчина набросился на нее с палкой, так как корова пенсионерки паслась на школьном стадионе.

Начал меня бить. Бил так, что сломал ту палку. Голова болит сильно, он меня ударил палкой два раза по голове,

– рассказала пострадавшая.

Медицинский директор Сколивской больницы Оксана Яремко отметила, что на ногах и спине женщины – многочисленные гематомы.

"Множественные забойные ссадины тела, перелом кисти. Нужно еще обследование у невропатолога, было головокружение, подозрение на сотрясение головного мозга", – добавила врач.



Сейчас женщина находится в больнице / Скриншот видео ТСН

Дом пострадавшей находится рядом со стадионом

По словам пострадавшей, ее избили из-за ее коровы Малины. Дом женщины стоит возле школьного стадиона. Поэтому она пасла животное там. По словам пенсионерки, старосте это не понравилось.

"Там не заграждено, это рядом с домом, близехонько. Корова не раз забежит на стадион, я ее привяжу возле стадиона", – отметила женщина.

Сын пострадавшей Иван Бугринец отметил, что дом расположен всего в 5 метрах от стадиона. По словам мужчины, корова в тот день вышла туда и за это староста села избил его мать.

"Если мама неправильно сделала, мог наложить штраф, чтобы маму оштрафовали, а не руку поднимать. Его надо привлечь к уголовной ответственности", – добавил Бугринец.

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Очевидцы инцидента отказываются давать показания

Лишь двое соседей видели, как случился конфликт между пенсионеркой и старостой деревни. Однако они категорически отказываются давать показания полиции и рассказывать, что именно произошло на стадионе.

Пострадавшая после избиения прибежала в сельский магазин. Продавщица Вера Дячишин, хоть и не видела собственными глазами нападавшего, сразу вызвала полицию

"Здесь она села на прилавок и сказала, чтобы я ее спрятала, потому что ее может забить изверг. Я не поняла, не подумала, кто это такой. Говорю, садитесь. Села, руки тряслись, начала звонить в полицию", – рассказала Дячишин.



Староста села набросился на пенсионерку из-за коровы / Скриншот видео ТСН

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Правоохранители проводят расследование

Начальник Сколевского отделения полиции Виктор Марочканич рассказал, что по делу назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Открыли производство по статье нанесение телесных повреждений

– добавил правоохранитель.

Однако в полиции не сообщают, признался ли староста села в содеянном. Чиновник назначил журналистам встречу, однако так на нее и не явился и выключил телефон.

В сельсовете связаться с мужчиной также не могли. Заместитель председателя сельской общины Василий Шкодина отметил, что староста никогда ни с кем не дрался. Поэтому он сомневается, что тот мог навредить пенсионерке.

"С момента назначения за этим человеком никогда не было агрессии, тем больше человек уже в возрасте. Может быть и увольнение, мы будем видеть вывод полиции", – добавил чиновник.

Однако большинство односельчан верят пострадавшей. Местная жительница Вера Дячишин отметила, что когда-то староста был другим человеком – добрым и ласковым. Однако теперь он стал более агрессивным.

Если вину старосты докажут в суде, ему грозит 3 года за решеткой. В свою очередь, пенсионерка вынуждена еще неделю пробыть в больнице. За ее коровой будут ухаживать родные, так как с травмированной рукой пострадавшая сама с ней не справится.

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