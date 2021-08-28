В сети преподавательница решила поделиться собственным опытом, рассказала, что всю жизнь боялась быть никем, однако пришлось.

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Бильченко пожаловалась на оккупантов

Потерять статус и репутацию для меня было хуже, чем потерять жизнь. И так Бог с совершенной мудростью устроил мне экзамен: меня не убили, меня в моей стране сделали никем,

– пожаловалась женщина.

Она оценила скачок от профессора кафедры к фрилансеру без будущего, а тогда добавила, что с января 2021 года ждала "кто бы ее подобрал". Но время шло, а предложений не было.

"Сперва, думала, оппозиция. Типа журналисткой. Но что-то в ОПЗЖ их во мне смущает. Потом, что Россия, но матушку тоже во мне что-то смущает", – заявила Бильченко.

Помощь не пришла, а несчастье стало счастьем

Далее она добавила, что подмога не пришла ни с одной из сторон. И тогда преподавательница достигла такого уровня несчастья, что начала испытывать "странное счастье".

Как это? Все про***ть: работу, имя, сцену, должность, все, к чему готовила семья, науку, славу, хобби, ну, все, местных "креативных друзей", здоровье, движение...И ты такая счастливая. Ужасно страдаешь и ужасно счастливая,

– пояснила она.

В завершение Бильченко подытожила, что может "позволить себе быть никем и выдержать это".

Это сообщение в сети прокомментировал Денис Казанский. "Невероятно! Никогда такого не было, и вот снова", – написал он. Журналист отметил, что Бильченко оккупанты использовали и бросили, как они это традиционно делают.

Скандальная преподавательница Бильченко: что о ней известно

Ранее тогда еще преподавательница университета Драгоманова Евгения Бильченко опубликовала сообщение, в котором назвала Украину "онкобольной американской колонией".

Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного она охарактеризовала как "лимфоузел на теле онкобольной американской колонии".

Помимо этих скандальных заявлений, Бильченко также выступала на канале подконтрольных России боевиков. Это было еще в 2018 году. Ее подписали как "активистку Майдана", которая якобы изменила свои взгляды, узнав "правду" о событиях на Донбассе.

В феврале 2021 года преподавательницу отстранили от занятий. А в июле университет ликвидировал кафедру, где она работала.​

Текст публикации Евгении Бильченко:

БЖ. Быть никем

Вот интереснейшая же штука в жизни человека иногда случается. Я, например, всю жизнь, всю свою сознательную жизнь, боялась быть никем. Потерять статус и репутацию для меня было хуже, чем потерять жизнь. И вот Бог с идеальной мудростью устроил мне экзамен на самость: меня не убили, меня в моей стране сделали никем. Это такой прыжок с профессора кафедры до маргинала-фрилансера без будущего, полностью нерукопожатного...

Это обалдеть. С января месяца я сидела и с любопытством ждала, кто меня подберёт. Сначала полагала, что оппозиция. Типа журналистом. Но что-то в ОПЗЖ их во мне смущает. Потом, – что Россия, но матушку мою тоже что-то во мне смущает. Ну, думаю, надо довести штрафбат до первой крови, но меня здесь измором пытают, не кровью. Ладно, мои несчастные поорут: "О, вона тепер нікому не потрібна, о!" – и я прямо вот умру от горя: меня таки никто не подобрал и не спас (да, не скрою, была надежда, что хоть раз в жизни не надо будет делать самой, просить, искать и т.д.).

Неа. Подмога не пришла. Вы просто не поверите. На той грани, которую, ну, я точно знаю, мои коллеги боятся больше всего, я достигла такого несчастья, что ощущаю странное СЧАСТЬЕ. Как это? Всё про#ть: работу, имя, сцену, должность, всё, к чему готовила семья, науку, славу, хобби, ну, всё, всех местных "творческих друзей" (их блеяние в трубке не в счёт), здоровье, передвижения. Потерять, говоря без мата, здесь, но там не приобрести. То есть, чисто всё. Архичисто. И ты, такой, счастлив. Ужасно страдаешь и ужасно счастлив. Боишься всего - и ничего не боишься.

Я могу себе позволить быть никем. Круто. Я, оказывается, и это могу выдержать. Не ожидала от себя...