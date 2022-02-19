С белыми ангелами: львовяне почтили Героев Небесной Сотни

Акция "Ангелы памяти" состоялась во Львове на Мемориале Героев Небесной Сотни 18 февраля. Львовяне развешали бумажных ангелов на стенде у фотографий Героев.

Также горожане зажгли лампадки. К чествованию присоединились дети.

К теме Майдан в 50 фото: красноречивые кадры Максима Баландюха, которые возвращают в дни Революции



Во Львове люди присоединились к всеукраинскому почитанию Героев Небесной Сотни / Фото ЛОГА



Люди принесли бумажных ангелов​ / Фото ЛОГА



Акция чествования является ежегодной / Фото ЛОГА

Как прошло чествование

Почетный караул Национальной академии сухопутных войск Сагайдачного торжественно поднял сине-желтое знамя. Оркестр исполнил государственный гимн. После этого началась панихида.

Во Львове акцию "Ангелы памяти" провели в пятый раз. Организатором стал музей достоинства во Львове. Его директором является Андрияна Дигдалович – дочь Героя Небесной Сотни Андрея Дигдаловича.



К празднованию присоединилась Национальная академия сухопутных войск / Фото ЛОГА



На Мемориале звучали молитвы​ / Фото ЛОГА



Почетный караул / Фото ЛОГА

"Ангелы памяти" в Киеве

18 февраля 2014 года произошло ряд противостояний между силовиками и участниками Революции Достоинства. В результате столкновений погибли 23 человека. Еще более 500 получили травмы.

Киевляне принесли цветы, лампадки и белых ангелов из бумаги в Мемориал Небесной Сотни. Фигурки являются символами погибших Героев. Организаторы отметили, что цепляют их на деревьях – свидетелях расстрелов.