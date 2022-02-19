Также горожане зажгли лампадки. К чествованию присоединились дети.
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Во Львове люди присоединились к всеукраинскому почитанию Героев Небесной Сотни / Фото ЛОГА
Люди принесли бумажных ангелов / Фото ЛОГА
Акция чествования является ежегодной / Фото ЛОГА
Как прошло чествование
Почетный караул Национальной академии сухопутных войск Сагайдачного торжественно поднял сине-желтое знамя. Оркестр исполнил государственный гимн. После этого началась панихида.
Во Львове акцию "Ангелы памяти" провели в пятый раз. Организатором стал музей достоинства во Львове. Его директором является Андрияна Дигдалович – дочь Героя Небесной Сотни Андрея Дигдаловича.
К празднованию присоединилась Национальная академия сухопутных войск / Фото ЛОГА
На Мемориале звучали молитвы / Фото ЛОГА
Почетный караул / Фото ЛОГА
"Ангелы памяти" в Киеве
Киевляне принесли цветы, лампадки и белых ангелов из бумаги в Мемориал Небесной Сотни. Фигурки являются символами погибших Героев. Организаторы отметили, что цепляют их на деревьях – свидетелях расстрелов.