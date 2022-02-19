Також містяни запалили лампадки. До вшанування долучились діти.

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У Львові люди долучились до всеукраїнського вшанування Героїв Небесної Сотні / Фото ЛОДА



Люди принесли паперових янголів / Фото 24 каналу



Акція вшанування є щорічною / Фото ЛОДА

Як минуло вшанування

Почесна варта Національної академії сухопутних військ Сагайдачного урочисто підняла синьо-жовтий стяг. Оркестр виконав державний гімн України. Після цього розпочалась панахида.

У Львові акцію "Ангели пам'яті" провели вп'яте. Організатором став Музей гідності у Львові. Його директоркою є Андріяна Дигдалович – дочка Героя Небесної Сотні Андрія Дигдаловича.



До вшанування долучилася Національна академія сухопутних військ / Фото ЛОДА



На Меморіалі лунали молитви / Фото ЛОДА



Почесна варта / Фото ЛОДА

Зверніть увагу! 18 лютого 2014 року трапилась низка протистоянь між силовиками та учасниками Революції Гідності. У результаті сутичок загинули 23 людини. Ще понад 500 отримали травми.

"Ангели пам'яті" у Києві

Кияни принесли квіти, лампадки та білих паперових ангелів до Меморіалу Небесної Сотні. Фігурки є символами загиблих Героїв. Організатори зазначили, що чіпляють їх на деревах, які є свідками розстрілів.