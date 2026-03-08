Во Львове блогер "приклеил" знакомого к крыше авто и попал в ДТП

Во Львове 21-летний блогер ради видео для соцсетей примотал своего знакомого скотчем к крыше автомобиля Mercedes и поехал по городу. Позже в тот же день водитель попал в ДТП.

Видео с подготовкой к трюку сняли очевидцы на одном из паркингов. На кадрах видно, как парня фиксируют скотчем на крыше авто, после чего машина выезжает на дорогу. Об этом пишет Zaxid.net.

Смотрите также Во время акции женщин неизвестные бросили в толпу похоронный венок, возникли столкновения с полицией

Что известно о ДТП с блогером Квертиковым?

Авто с примотанным мужчиной отправляется в путь: видео, которое опубликовали в сети тредс под никнеймом Ket Sahaidachna

Сам блогер также опубликовал ролик в соцсетях: на нем видно, что автомобиль разгоняется со скоростью 128 километров в час, а человек на крыше заглядывает в салон через открытый люк.

Блогер управляет авто с человеком на крыше: смотрите видео из инстаграма qwertyk0v

Впоследствии блогер показал в сети фото уже разбитого автомобиля. Находился ли человек на крыше во время аварии – неизвестно.

Блогер показал свое авто после ДТП под русскую музыку: смотрите видео

По данным полиции, ДТП произошло около 21:30 на трассе Львов – Пустомыт– Меденичи в селе Сокольники. Водитель Mercedes-Benz E 63 AMG во время дрифта не справился с управлением и врезался в отбойник возле автозаправки.

В результате аварии никто не пострадал. На 21-летнего водителя составили протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение имущества. Ему грозит штраф или лишение водительских прав на срок от шести месяцев до года.

Как выглядит авто после ДТП / Фото полиция

Справка: В ДТП после странного "развлечения" попал львовский блогер с ником Квертиков. Он активно ведет аккаунты в TikTok и Instagram, где на него подписались более 73 тысяч человек. У него также есть канал на YouTube с около 29,7 тысячами подписчиков. В соцсетях он часто публикует видео с русской музыкой и озвучкой.

Что известно о последних авариях и ДТП в Украине?