"Блогерская голодная туса": семья ведущего скандальной вечеринки тоже пострадала от Голодомора
Источник:инстаграм Владимира Остапчука
Во львовском Доме ученых 27 ноября, в день памяти жертв Голодоморов, состоялось масштабное празднование Дня рождения блогера Александра Залиско. Ведущим "праздничного" действа был Владимир Остапчук. По словам шоумена, его семья тоже пострадала от Голодомора.
Ведущий опубликовал в своем инстаграме фото праздничного стола в Доме ученых с довольно циничной подписью. Сейчас он извиняется за свои слова.
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Остапчук извинился за свои неуместные сториз
Во Львове 27 ноября по случаю Дня рождения блогера Александра Залиско состоялась БДСМ-вечеринка. Общественность чрезвычайно возмутилась, так как в этот день все сознательные украинцы чтили память жертв Голодоморов.
Вечеринку проводил известный украинский ведущий и актер Владимир Остапчук. Он опубликовал сторис с события в своем инстаграме. Фотографию шоумен подписал очень цинично – "блогерская голодная туса".
Остапчук обнародовал фото с вечеринки / Скриншот сторис Владимира Остапчука
После бешеной огласки в соцсетях ведущий решил извиниться. Остапчук отметил, что не подумал в момент публикации, какой важный тогда был день.
Друзья, хочу извиниться за те неуместные сторис 27 ноября, где я работал ведущим, и которые дали возможность скомпрометировать меня и мою позицию. Даже самому себе мне сложно объяснить, как я мог не подумать в ту секунду, какой это день и сколько боли и печали за ним стоит,
– отметил шоумен.
По словам Остапчука, его сторис не имели никакого отношения ко Дню памяти жертв Голодоморов.
"Я не могу вернуться в прошлую субботу и изменить свой поступок, но я могу извиниться за него. Как всегда, уважаю и почитаю День памяти жертв Голодомора", – добавил ведущий.
Остапчук извинился за свои сторис / Скриншот из инстаграма Владимира Остапчука
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Семья ведущего тоже пострадала от Голодомора
Остапчук отметил, что подпись о "голодной тусе" не касалась Дня памяти. По его словам, гостям просто долго не приносили еду.
"Во время работы в предыдущих сторис был контекст: гостям не выносили долго блюда, и они кипишевали", – добавил ведущий.
Шоумен отметил, что подпись к фотографии была констатацией именно этого, а не юмором или глумлением над Днем памяти жертв Голодоморов.
Остапчук объяснил подпись к фото / Скриншот сторис Владимира Остапчука
В комментариях к своему сообщению Остапчук написал, что ему очень обидно за свое поведение. Шоумен добавил, что его семья тоже пострадала от Голодомора.
"Ни в коем случае не хотел обидеть или насмехаться над чьими-то чувствами или болью. Оба брата моего дедушки умерли от Голодомора", – добавил ведущий.
Семья шоумена пострадала от Голодомора / Скриншот из инстаграма Владимира Остапчука
Коротко о "голодной блогерской тусе"
- Во львовском Доме ученых 27 ноября, в день памяти жертв Голодомора, состоялось громкое празднование Дня рождения инстаграм-блогера Александра Залиско.
- Вечеринка проходила в тематике Show bar – пошлые конкурсы, эротические танцы шоу-балета, полуодетые девушки и тому подобное.
- Ведущий действа Владимир Остапчук опубликовал фото с вечеринки с подписью: "Голодная блогерская туса".
- Пользователи соцсетей очень возмутились таким цинизмом. Они начали писать гневные комментарии под сообщениями гостей вечеринки.
- Однако "лидеры мнений" сперва не спешили извиняться. Они начали обвинять в зависти и лицемерии всех тех, кто был против скандальной вечеринки, среди которых было несколько блогеров-миллионников.
- Украинская писательница и издатель Юлия Сливка остро отреагировала на громкое празднование дня рождения Залиско. За это она попала в бан у многих "инфлюэнсеров".
- Также на "голодную тусу" отреагировали львовские блогеры Роман Салабай и Владимир Андреев.
- После инцидента работу Дома ученых ограничили. Там рассказали, что ничего не знали о тематике празднования.
- Ряд компаний заявил, что не будет сотрудничать с блогерами, которые были на скандальной вечеринке. После этого "инфлюэнсеры" начали массово извиняться.
- Самому Залиско выписали админпротокол о нарушении карантинных ограничений. Ему грозит 17 тысяч гривен штрафа.
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