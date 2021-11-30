"Блогерская голодная туса": семья ведущего скандальной вечеринки тоже пострадала от Голодомора

Во львовском Доме ученых 27 ноября, в день памяти жертв Голодоморов, состоялось масштабное празднование Дня рождения блогера Александра Залиско. Ведущим "праздничного" действа был Владимир Остапчук. По словам шоумена, его семья тоже пострадала от Голодомора.

Ведущий опубликовал в своем инстаграме фото праздничного стола в Доме ученых с довольно циничной подписью. Сейчас он извиняется за свои слова.

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Остапчук извинился за свои неуместные сториз

Во Львове 27 ноября по случаю Дня рождения блогера Александра Залиско состоялась БДСМ-вечеринка. Общественность чрезвычайно возмутилась, так как в этот день все сознательные украинцы чтили память жертв Голодоморов.

Вечеринку проводил известный украинский ведущий и актер Владимир Остапчук. Он опубликовал сторис с события в своем инстаграме. Фотографию шоумен подписал очень цинично – "блогерская голодная туса".



Остапчук обнародовал фото с вечеринки / Скриншот сторис Владимира Остапчука

После бешеной огласки в соцсетях ведущий решил извиниться. Остапчук отметил, что не подумал в момент публикации, какой важный тогда был день.

Друзья, хочу извиниться за те неуместные сторис 27 ноября, где я работал ведущим, и которые дали возможность скомпрометировать меня и мою позицию. Даже самому себе мне сложно объяснить, как я мог не подумать в ту секунду, какой это день и сколько боли и печали за ним стоит,

– отметил шоумен.

По словам Остапчука, его сторис не имели никакого отношения ко Дню памяти жертв Голодоморов.

"Я не могу вернуться в прошлую субботу и изменить свой поступок, но я могу извиниться за него. Как всегда, уважаю и почитаю День памяти жертв Голодомора", – добавил ведущий.



Остапчук извинился за свои сторис / Скриншот из инстаграма Владимира Остапчука

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Семья ведущего тоже пострадала от Голодомора

Остапчук отметил, что подпись о "голодной тусе" не касалась Дня памяти. По его словам, гостям просто долго не приносили еду.

"Во время работы в предыдущих сторис был контекст: гостям не выносили долго блюда, и они кипишевали", – добавил ведущий.

Шоумен отметил, что подпись к фотографии была констатацией именно этого, а не юмором или глумлением над Днем памяти жертв Голодоморов.



Остапчук объяснил подпись к фото / Скриншот сторис Владимира Остапчука

В комментариях к своему сообщению Остапчук написал, что ему очень обидно за свое поведение. Шоумен добавил, что его семья тоже пострадала от Голодомора.

"Ни в коем случае не хотел обидеть или насмехаться над чьими-то чувствами или болью. Оба брата моего дедушки умерли от Голодомора", – добавил ведущий.



Семья шоумена пострадала от Голодомора / Скриншот из инстаграма Владимира Остапчука

Коротко о "голодной блогерской тусе"

Залиско устроил вечеринку в День памяти жертв Голодомора: видео 24 канала